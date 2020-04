Bruno Pereira, sócio e antigo dirigente do Clube Automóvel da Régua, bem como como Diretor de Prova da Rampa Santa Marta Penaguião, evento do Campeonato de Portugal de Montanha faleceu hoje, aos 36 anos, vítima de doença prolongada. À família e aos amigos, o AutoSport endereça as suas mais sentidas condolências.