Joaquim Teixeira: ”vou a Murça totalmente descontraído, pelo prazer de participar!”

É o regresso do “Demolidor de Trás-os-Montes à modalidade que o consagrou. Joaquim Teixeira vai estrear na Rampa Porca de Murça o Hyundai Elantra N TCR adquirido pela JT59 Racing Team. Esta será uma participação pontual do transmontano no campeonato, com a equipa a focar-se este ano mais na velocidade nacional e ibérica.

Não poderia ser noutro local. Trás-os-Montes e Murça em particular, assume-se como o palco ideal para o regresso de Joaquim Teixeira à competição, um ano depois da sua última presença numa prova do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group.

O piloto e “patrão” do JT59 Racing Team usufruirá assim das honras de estreia do Hyundai Elantra N TCR adquirido pela sua estrutura.

“Este ano eu resolvi não participar com assiduidade no COM JC Group e, por isso, só farei a rampa de Murça, porque tenho uma relação muito forte com este concelho. Em princípio, não farei mais nenhuma prova e vou dar prioridade à participação do meu filho Daniel no Campeonato de Portugal de Velocidade e nos Iberian Supercars”.

Joaquim Teixeira sente-se “muito feliz por voltar a colocar o capacete e o fato de competição. Muitas sensações novas, vou ter, primeiro, porque será a primeira prova que vou fazer depois da minha ausência por problemas de saúde, em segundo, porque é uma viatura totalmente desconhecida para mim, e em terceiro porque estou sem ritmo de corridas porque já estou há um ano sem participar neste tipo de provas. Tudo que conseguir será uma vitória pelos motivos que apresentei”.

O piloto trasmontano traça como objetivos para a prova organizada pelo CAMI Motorsport “divertir-me, sem estar preocupado com tempos e classificações e poder participar neste carro numa rampa que me diz muito. É também um momento importante porque irei concluir que, depois do problema de saúde que tive em 2023, consigo participar em provas de desporto automóvel Vou totalmente descontraído pelo prazer de participar, até porque não pretendo interferir nem prejudicar quem está a fazer todo o campeonato”.

Joaquim Teixeira deseja que “seja um excelente fim de semana de corridas, como bem merecem as gentes e a autarquia de Murça e que todos os participantes se divirtam e atinjam os seus objetivos”.

A Rampa Porca de Murça disputa-se no próximo fim de semana. O dia inaugural de sábado arrancará às 13.30 horas e contempla duas subidas de treinos oficiais e uma de prova. Domingo, os concorrentes do CPM JC Group enfrentam o desafiante traçado de 4200 metros a partir das 10.00 horas, com a única subida de treinos livres do fim de semana. Seguir-se-á a última subida de treinos oficiais do programa, antecedendo as duas derradeiras subidas de prova.