Desafio triplo da Veloso Motorsport no próximo fim de semana | AutoSport

O próximo fim de semana será, com certeza, um dos mais desafiantes do ano para a Veloso Motorsport. A estrutura liderada por Luís Veloso estará em luta em três competições diferentes do panorama do automobilismo nacional e ibérico.

O Campeonato de Portugal de Montanha by JC Group realiza a derradeira prova em Boticas e a Veloso Motosport volta a marcar presença com o Audi RS3 TCR de Paulo Silva. Apesar dos campeonatos já estarem decididos, a formação da Póvoa de Lanhoso quer ajudar o piloto a consolidar o vice-campeonato da categoria Turismos 2 e a terceira posição da geral nos Turismos.

A Veloso Motorsport lidera ainda a classificação de equipas da Porsche Sprint Challenge Ibérica e a classificação de grupos e da categoria Pro-AM com Francisco Mora. A estrutura da Póvoa de Lanhoso vai para Jerez de La Frontera com o objetivo de vencer nas categorias onde está presente e estando responsável pelos carros de Francisco Mora, José Barros e da dupla João Posser e Miguel Caetano.

Francisco Mora lidera a classificação dos 991.2 e lidera, também, na categoria Pro-AM, tendo já conquistado cinco vitórias em oito corridas já disputadas. Por outro lado, José Barros venceu quatro das oito corridas disputadas na categoria AM, sendo terceiro classificado nesta categoria e sexto entre a categoria 991.2. Já João Posser e Miguel Caetano continuam na luta pela entrada no pódio da categoria GD, depois de terem vencido em Portimão e no Estoril.

Ainda em território vizinho, a Veloso Motorsport vai estar no Campeonato de Espanha de GT – CER-GT com a dupla Paulo e Jorge Silva e com o francês Jean-Roch Piat. Os pilotos portugueses estão no quarto lugar do campeonato, tentando reforçar a candidatura ao pódio da competição e o piloto francês fará o seu regresso à competição espanhola depois da presença em Navarra.

Para Luís Veloso, CEO Veloso Motorsport, a presença no “CER-GT vai obrigar a equipa a dividir recursos entre outras competições onde vamos estar presentes. Porém, nada belisca o nosso profissionalismo e estaremos prontos para dar aos nossos pilotos os melhores carros e as oportunidades para tentar ganhar e conseguir os seus objetivos”.