CPM/Rampa de Murça, Legends: Segundo triunfo de António Barros

Foi uma vitória construída com autoridade, a exemplo do que António Barros já tinha feito na Penha. O seu BMW M3 (E36) é uma arma letal e o piloto nortenho usa-a de forma extremamente eficaz.

No entanto, refira-se, a autoridade aplicada por António Barros nesta sua segunda presença no Campeonato de Portugal Legends de Montanha JC Group foi exercida com pressão por parte principalmente do regressado José Coimbra (Opel Astra), com o vila-realense a mover forte oposição a Barros, sendo mais rápido numa das subidas de treinos.

No Domingo, não só António Barros intensificou o ritmo,mas José Coimbra também enfrentou na segunda subida de prova alguns problemas de caixa de velocidades e a distância entre os dois cresceu ainda mais.

Barros concluiu a jornada com 9,2 segundos de vantagem sobre Coimbra e, com esta segunda robusta vitoria em duas provas efetuadas no CPLM JC Group, o piloto do M3 assume-se como o grande candidato ao título, caso mude de ideias e venha a disputar o campeonato a tempo inteiro.

Quanto a José Coimbra, voltou a provar porque foi vice-campeão nacional Legends de Montanha em 2023. Era bom para o campeonato que o piloto desse continuidade a esta presença em Murça.

Logo atrás, num sólido terceiro posto entre os Legends, encontrámos o talentoso Gonçalo Macedo, capaz de ostentar sempre um alto nível exibicional aos comandos do seu bem preparado Citroen Saxo. Lutou com José Coimbra pelo segundo posto mesmo até final, ficando apenas a 2,8 segundos do piloto do Astra.

Macedo levou de vencida com autoridade um naipe de pilotos muito competitivos, que habitualmente lutam pelas posições de pódio entre os Legends, entre os quais Miguel Gonçalves (BMW E36 Coupé), Celso Fonseca (Citroen Saxo) e Simplício Taveira (Peugeot 106 S16), que foram, respetivamente, quarto, quinto e sexto classificados.