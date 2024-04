CPM/Rampa de Murça, Clássicos: domínio total de Flávio Sainhas

O campeão nacional voltou a não dar veleidades à oposição. Flávio Sainhas continua a colocar o seu Ford Escort MKI a rodar num patamar inalcançável para a concorrência e assim foi ao longo de todo o programa competitivo da Rampa Porca de Murça.

No fecho da jornada transmontana, Flávio Sainhas recolheu um pecúlio de 15,1 segundos de vantagem sobre o mais direto perseguidor, realizando as três melhores marcas nas três subidas de prova ene todos os concorrentes inscritos no CPCM JC Group, chegando assim à terceira vitória da temporada. Está aberta uma autêntica “autoestrada” para o “Diabo da Covilhã” renovar o título nacional!

Aplauso para Pedro Silva. O piloto da Sanguinho apresentou-se esta época com um bem preparado VW Golf S16 que começou por levar ao 3º lugar na Rampa da Penha e logrou agora conquistar de forma firme um magnífico 2º lugar em Murça, saltando para a terceira posição na tabela pontual do campeonato.

Quanto a Ricardo Loureiro, o piloto-edil de Guardão tem todas as razões para ter saído satisfeito da prova organizada pelo CAMI Motorsport. Não só viu o seu Ford Escort a rodar sem qualquer problema de fiabilidade, objetivo principal traçado por Loureiro e pela sua equipa técnica para a época presente, como ainda foi capaz de rodar de forma rápida, conseguindo garantir a presença no último degrau do pódio. Este 3º lugar era perseguido pelo piloto do Caramulo Racing Team desde o início da época e dá-lhe alento para tentar fazer ainda melhor nas próximas provas.