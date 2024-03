CPM, Rampa da Arrábida: Summavielle estreia Cupra TCR com vitória nos Turismos | AutoSport

Prova de grande nível foi a que assinou Daniel Pacheco. O piloto de Paredes adquiriu um Mitsubishi Lancer EVO X e estreou o carro nipónico com o triunfo na Divisão Turismo 1 – aqui sem grande oposição por parte de Carlos Gonçalves, em carro idêntico – almejando ainda reclamar o degrau mais baixo do pódio da categoria.

Gonçalo Inácio, que este ano fará todo o campeonato, voltou a mostrar todos os seus dotes de condução, contribuindo para uma “dobradinha” da Befast Motosport na categoria. Extraindo de forma notável todo o potencial do seu Peugeot 208 VTI R2, Inácio adicionou ao 2º lugar na categoria, uma vitória clara nas lides da Divisão Turismo 3, onde foi acompanhado no pódio por Bruno Rodrigues (Honda Civic Type R) e Carlos Ferreira (Citroen Saxo Cup).

Summaville dominou também, como é óbvio, a Divisão Turismo 2, tendo sido aqui secundado por José Carlos Magalhães, no Seat Leon MKII da MNE Sport e pela jovem Beatriz Correia, muito segura a tripular o Cupra TCR do JC Group Racing Team.

Em Setúbal, ninguém conseguiu contrariar o domínio de Parcídio Summavielle. Agora aos comandos do Cupra TCR que pertenceu a Joaquim Teixeira, Summavielle não ostentou qualquer limitação pelo facto de ser a primeira prova com o carro catalão e, paulatinamente, foi intensificando o ritmo, melhorando substancialmente os tempos, não dando veleidades aos mais diretos opositores, conquistando assim a primeira vitória da época e assumindo uma sólida candidatura ao título nacional da categoria.

A Categoria Turismo do Campeonato de Portugal de Montanha está em processo de renovação de protagonistas na batalha pelo título, sendo de esperar que, com a aparição de alguns pilotos habituais, cuja ausência na Rampa da Arrábida foi pontual, a luta se intensifique.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI