CPM: Rampa da Arrábida com mais de 10 horas de transmissão em livestreaming | AutoSport

A exemplo do que tem acontecido desde o seu regresso em 2017, a Rampa da Arrábida volta a apostar fortemente na transmissão em direto de todo o programa competitivo. Contando novamente com a produção da Motorsport Live TV, a transmissão contará com fortes meios técnicos, com o Clube de Motorismo de Setúbal a querer potenciar cada vez mais o impacto mediático da prova que, este ano tem honras de abertura do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group.

10 horas de transmissão ao longo dos dois dias de prova, 6 Câmaras com operador, 3 Câmaras Fixas, 2, 3kms de cabo, 2 drones, realização no local, estúdio de reportagem montado junto à partida e sistema de internet por satélite integralmente dedicada à transmissão. Eis a panóplia ambiciosa de meios técnicos que, já nos próximos dias 16 e 17 de março, estará ao serviço da transmissão em direto da edição 2024 da Rampa da Arrábida, que contará com a narração do jornalista e comunicador Joaquim Amândio Santos.

A organização volta assim a apostar forte numa “produção cuidada para que ninguém perca pitada de todos os momentos competitivos da rampa. Serão cerca de 10 horas ao longo dos dois dias de competição. Para nós, esta é a melhor maneira de potenciarmos aquele que tem sido o forte apoio por parte dos nossos patrocinadores e parceiros. Queremos lhes dar o melhor e maior retorno possível”, salienta Fernando Matias, presidente do Clube de Motorismo de Setúbal.

O líder da organização não esquece que “tem sido o enorme retorno que obtivemos nas edições anteriores que nos permite continuar a contar com o tecido empresarial, principalmente de Setúbal. Lembro que, em 2023, batemos todos os recordes de impacto direto, com a transmissão em livestreaming a atingir mais de meio milhão de visualizações. E, essa é uma fasquia que queremos ultrapassar este ano!”.

Para além do livestreaming que será disponibilizado nas redes sociais oficiais do clube organizador e do campeonato, em negociação está um pacote de 4 horas de emissão televisiva em canal aberto.