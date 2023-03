CPM: Nunes Sport em destaque Rampa Porca de Murça | AutoSport

Foi um arranque em cheio para a Nunes Sport. A equipa chefiada por Luís Nunes começou com duas vitórias a época 2023. Luís Nunes estreou as evoluções feitas no seu Skoda Fabia R5, competindo este ano numa categoria diferente, a Super Challenge. Luís Delgado juntou-se ao projeto e competiu pela priemira vez ao volante do CUPRA Leon Competicion TCR. Para ambos estava reservado o primeiro lugar do pódio no final da Rampa Porca de Murça.

Nunes arrecadou a vitória na categoria Super Challenge, ao volante do seu Skoda Fabia R5, cujas evoluções provaram ser eficazes. O piloto ficou agradado com o comportamento da sua máquina, vencendo a sua categoria, objetivo pretendido para esta prova. Luís Nunes, piloto e chefe de equipa, estava radiante no final de um fim de semana notável para a equipa: “Era o resultado pretendido. Conseguimos vencer com os dois carros e superamos as nossas melhores expectativas. Um fim de semana excecional. Fiquei agradavelmente surpreendido com o comportamento do Skoda e agora temos de trabalhar para extrair o máximo do carro, mas as sensações foram ótimas. A Nunes Sport começou da melhor forma e estamos na rota dos títulos. Estivemos sempre na frente em todas as subidas e este resultado é fruto do nosso trabalho e da ARC Sport. Sabemos que nem sempre teremos fins de semana assim, mas trabalhamos sempre com o objetivo de sermos perfeitos.”

Já Luís Delgado manteve a tradição de vencer quando se estreia num carro, sem testar. O piloto do CUPRA Leon Competicion TCR começou a todo o gás e arrecadou a primeira vitória do ano, a que juntou o recorde da Rampa para TCR, num carro que desconhecia. Delgado não escondeu a felicidade no final da prova, mas quer mais:“Correu tudo muito bem. Tive de me adaptar durante os treinos e nas subidas oficiais subimos o andamento. Fizemos as duas primeiras subidas visando garantir cedo um bom resultado e conseguimos. Queríamos bater o recorde da rampa para carros TCR, o que conseguimos, tirando 1,9 segundos ao registo anterior. Estamos no caminho certo para vencer o título. O carro portou-se bem, afinado pela ARC que fez um excelente trabalho e com o apoio do Luís Nunes, que conhece melhor o traçado. Deu-me conselhos importantes para conseguir este excelente resultado. Pretendemos bater todos os recordes de tempo para TCR esta época, um objetivo ambicioso, mas que encaramos com entusiasmo.”