C. P. Montanha na Arrábida/Clássicos: Sainhas na frente, ‘Caramulo Boys’ no encalço | AutoSport

A “batalha” nos Clássicos tem tudo para se transformar numa refrega serrana, no Campeonato de Portugal de Montanha, opondo a ‘Serra da Estrela’ ao ‘Caramulo’. Flávio Sainhas, o “Diabo da Covilhã”, começa em Setúbal a defender o título conquistado em 2023 no Campeonato de Portugal de Clássicos JC Group, voltando a confiar no muito bem preparado Ford Escort MKI. Pela frente, terá a habitual oposição de Fernando Salgueiro e Ricardo Loureiro, também sempre fiéis aos dois Ford Escort MKII do Caramulo Racing Team. Este triunvirato ostenta alguma vantagem no favoritismo atribuído, mas a luta poderá ser mais aberta.

Nesta prova inaugural, o pelotão dos Clássicos incluiu ainda o rápido Luís Moutinho (Ford Escort MKI), Ricardo Pereira (Ford Escort MKII), Carlos Fava (VW 1303) e Fernando Francisco (Ford Escort MKI).

Legends:“sondagens” apontam luta aberta

Ausente Pedro Alves, que em 2023 não deu veleidades aos adversários, dominando a época, tudo indica que teremos um ano muito interessante, com vários pilotos a poderem chegar ao título.

Na Arrábida, o alinhamento do Campeonato de Portugal Legends de Montanha JC Group inclui Gonçalo Janeira (Citroen AX GTi), Daniel Rolo (Nissan Sunny GTi), Miguel Gonçalves (BMW E36 Coupé), João Gachas (Rover 114 GTi) e o vila-realense Simplício Taveira que deixa os 1300 para se juntar ao pelotão dos Legends, apostando num Peugeot 106 S16 da MNE Sport.

1300: excelente naipe de inscritos. Armando Freitas favorito

Em duas épocas deste novel Campeonato de Portugal de Montanha 1300 JC Group, Armando Freitas fez o pleno. Sagrou-se bicampeão nacional e venceu a maioria das provas disputadas em 2022 e 2023. Voltando a apostar no seu super competitivo Toyota Starlet 1.3, o fafense apresenta-se com o grande favorito a novo título.

Na Arrábida, os seus opositores mais diretos poderão ser Aníbal Rolo, no potente Datsun 1200 Coupé, da Divisão Clássicos, Eva Laranjeira, que está de regresso ao Peugeot 205 Rallye e Rui Gama, num Peugeot 106 XSi.

Destaque para o “sangue novo” que aparece no campeonato. Pelas mãos do Famaconcret Racing Team, estreia-se, aos 16 anos, Nuno Pinto (Toyota Starlet) e ainda o seu companheiro de equipa Luís Silva (Citroen C1). A equipa famalicense continua também a contar com a intrépida Catarina Silva, noutro Citroen C1.

Aliás, a “batalha dos 1000” tem tudo para ser tema durante o fim-de-semana, incluindo ainda o Peugeot 107de Joaquim Barreiros. Presente estará também José Pedro Figueiredo. O médico de Portalegre alinha, como sempre, com o seu Datsun 1200 da Divisão Clássicos.

Com as verificações técnicas a decorrerem na tarde de sexta e na manhã de sábado, a Rampa da Arrábida verá a competição arrancar logo a partir das 9.30de sábado com as duas subidas de treinos da Super Subida Meliã. Depois de almoço, entra ao serviço a “armada” do CPMJC Group comtrês subidas aprazadas neste dia inaugural, sendo que duas serão de treinos, a que se junta a 1ª Subida de Prova. Pelo meio, os concorrentes da Super Subida Meliã, terão as suas duas subidas de prova.O domingo será integralmente dedicado ao CPM JC Group, com uma subida de aquecimento às 10.00, seguindo-se nova sessão de treinos oficiais. A partir das 13.00 horas decorrem a 2ª e a 3ª Subidas de Prova, normalmente decididas para o alinhamento classificativo final, decorrendo a entrega de prémios a meio da tarde, junto à Secil Outão.

Lista de Inscritos – CLIQUE AQUI