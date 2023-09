Cars & Vibes Cup, Estoril: Decisões dos títulos adiadas para a última jornada | AutoSport

A penúltima ronda da temporada da Cars & Vibes Cup, que teve lugar este fim de semana no Autódromo do Estoril, ficou marcado pela imprevisibilidade nos resultados, levando a que as decisões dos títulos nas classes PRO e AM continuem em aberto para a derradeira jornada do troféu promovido e organizado pela Motor Sponsor.

Uma prova em que o troféu reuniu um forte plantel, com uma dezena de pilotos na luta pela vitória e um total de 7 Honda Civic Type-R em pista nas classes PRO (2) e AM (5) e onde a chuva também marcou presença, adicionando mais um elemento desafiador a todo o pelotão.

Um fim de semana que teve nos treinos livres de sábado o ‘aquecimento’ para um evento que viria a concentrar toda a ação neste domingo, a qual teve início com os treinos cronometrados. Uma exigente sessão disputada com piso molhado, onde Filipe Ferreira se viria a superiorizar. O piloto da Brivel Sport e atual líder da PRO assinaria a melhor marca da classe com o Honda Civic Type-R nº 150. Já na AM, em igual sessão bastante disputada entre todo o plantel, a pole position ficaria nas mãos de Joel Reis, no Honda Civic Type-R nº 157 assistido pela J. Santos Competição. Uma sessão que levaria Sérgio Azevedo e João Pedro Vintém a abandonarem prematuramente a sua participação nesta prova, devido a problemas de caixa de velocidades no Honda Civic Type-R nº 152.



Eram assim conhecidos os primeiros indicadores competitivos da jornada, que viriam a anteceder duas empolgantes corridas assinadas pelo ritmo da imprevisibilidade. Na corrida 1, disputada ainda com o piso molhado, Filipe Ferreira arrancaria da pole position, no entanto o piloto acabaria por ser ultrapassado em confronto direto por Eduardo Leitão, atual vencedor em título da classe, no Honda Civic Type-R nº 151 assistido pela Gianfranco Motorsport. Os dois pilotos viriam a seguir juntos durante boa parte da contenda, travando uma luta em pista revestida de equilíbrio para delícia dos adeptos. No entanto, as posições acabariam por não se alterar, com Eduardo Leitão a carimbar desta forma a primeira vitória da época, seguido de Filipe Ferreira, segundo classificado.



Um resultado que Eduardo Leitão resume: “No geral, correu tudo bem. O arranque não foi o melhor, mas consegui manter-me perto do Filipe, acabando por o ultrapassar. A partir daí o objetivo foi o de criar uma distância na frente e de gerir o desgaste dos pneus. No final, venci e cumpri o pretendido para esta primeira corrida.”



Na AM, Joel Reis tirou o melhor partido do facto de sair da primeira linha da grelha e fez uma corrida sempre na liderança, assinando a segunda vitória da época no troféu com o Honda Civic Type-R nº 157, após a estreia com um triunfo na jornada de Vila Real. Uma corrida em que os pilotos da VentilAQUA, assistidos pela AMSport, Miguel Porto e Diogo Oliveira, levaram os Honda Civic Type-R nº 160 e nº 159 ao segundo e terceiro lugares do pódio, respetivamente. A fechar o top 4 ficou Carlos Barbosa, no Honda Civic Type-R nº 154 assistido pela Gianfranco Motorsport.



Joel Reis, após o triunfo, referiu: “Foi uma corrida bastante divertida, na qual me senti muito bem a explorar o Honda Civic Type-R. Terminei com a vitória e sem toques, o que é também positivo.”



Após o primeiro confronto em pista, pilotos e equipas voltariam à ação ao cronómetro para o derradeiro embate do fim de semana, a decisiva corrida 2. Uma ronda em que a comitiva da Cars & Vibes Cup voltaria a dar uma fabulosa réplica ao cronómetro, promovendo um fabuloso espetáculo competitivo para todos os adeptos. Uma corrida em que se assistiu a um duelo de nervos na discussão da vitória na classe PRO, com Eduardo Leitão e Filipe Ferreira, aos comandos dos Honda Civic Type-R nº 151 e nº 150, respetivamente, a levarem ao limite os seus modelos, com várias ultrapassagens entre si. Uma luta pelo triunfo que viria a sorrir a Eduardo Leitão, saldando com um bis o desempenho do fim de semana, com Filipe Ferreira a terminar na segunda posição.



Um duplo triunfo em que Eduardo Leitão sublinha: “Foi um fim de semana que correu muito bem, mesmo apesar de ter tido alguns problemas de caixa de velocidades nesta segunda corrida. Eu e o Filipe travámos um grande luta, em que ambos nos defendemos muito bem. Acabei por vencer, o que deixa tudo em aberto para Portimão, prova onde irei estar na máxima força para vencer. Vamos ver como corre, mas saio daqui bastante satisfeito.”



Igualmente na classe AM, um ritmo forte ditou a contenda em pista, numa corrida em que Joel Reis voltaria a carimbar o triunfo com o Honda Civic Type-R nº 157, com Guilherme Oliveira, no Honda Civic Type-R nº 159, a ser segundo, num pódio fechado por Paulo Porto, no Honda Civic Type-R nº 160. Já Carlos Barbosa, devido a problemas de caixa de velocidades no Honda Civic Type-R nº 154, acabaria por não alinhar nesta corrida.

Uma corrida 2 que se traduziu na segunda vitória da jornada para Joel Reis: “Foi um fim de semana perfeito. Tive algumas dificuldades devido às condições meteorológicas, mas consegui adaptar-me, fazer a pole position e vencer as duas corridas, o que é ótimo.”



Um evento em que Ricardo Leitão, gestor operacional da Motor Sponsor e responsável pela relação com Pilotos e Equipas, destaca: “A Cars & Vibes Cup voltou a ter um grande fim de semana ao cronómetro. Corridas emotivas, imprevisíveis, com os pilotos a rodarem juntos e a proporcionarem um fantástico espetáculo ao cronómetro. Tivemos também o 9º piloto diferente a vencer em quatro provas, o que é exemplificativo do equilíbrio que se vive no troféu, em que todo o plantel compete em igualdade de circunstâncias e onde todos estão em condições de poder chegar ao triunfo. Ao mesmo tempo, os títulos estão em aberto e só serão decididos na última jornada do ano, em outubro, no Autódromo Internacional do Algarve, o que faz desta uma prova com ingredientes de emoção extra. Estamos por isso focados em fechar com chave de ouro a segunda época da competição que entra agora na fase decisiva. Obrigado a todos pela presença.”