Carrera Los 80, Jarama: segunda corrida animada | AutoSport

Após a excelente demonstração de sábado, o pelotão da Carrera Los 80s regressou ao asfalto do Circuito del Jarama para brindar o muito público que se deslocou para “Supercars en Jarama”, com uma segunda corrida animada, mas extremamente difícil para pilotos e máquinas, devido ao muito calor que se fez sentir na emblemática pista madrilena durante o fim de semana.

O vencedor da corrida 1, Eduardo Davila, arrancou novamente melhor, mas a sua corrida terminou à quinta volta com uma saída de pista que deixou o seu Porsche 911 3.0 RS impossibilitado de continuar, chamando à pista o Safety-Car. Este infortúnio estendeu a passadeira a Lucas Gonzalez e Jorge López (Porsche 911 3.0 RS), os primeiros a verem a bandeira xadrez, acabando estes por ter uma caminhada tranquila para o triunfo na categoria GTCOPA.

No seu primeiro fim de semana ao volante do imponente Volvo 240 Turbo, Luís Barros foi o segundo a cortar a linha da meta. Esta estreia na Carrera Los 80s permitiu à equipa Lob Motorsport conhecer o carro sueco da categoria TMAX e reunir informação para participações em corridas futuras.

Tal como ontem, Jorge Cruz (BMW 323i) triunfou com grande à vontade na categoria GR2, tendo sido apenas superado em pista pelos vencedores da categoria GTCOPA e TMAX. Luis Delso/Javier Garcia (Alfa Romeo GTAM) e Paulo Duarte (VW Golf GTI) completaram o pódio da classe para viaturas de Turismo Grupo 2 construídas de 1976 a 1981.

O entusiasta Dan Jimenez (Honda Civic) foi claramente o mais rápido entre os T2000, mas no recomeço da corrida ainda se intrometeu entre os carros das categoria superiores, lutando por uma posição até ao final da contenda com o duo Bruno Duarte/Filipe Silva (Porsche 911 3.0 RS). Contudo, estes últimos estavam mais focados em garantir a segunda posição da categoria GTCOPA, do que em arriscar entrar em confrontos desnecessários, até porque o BMW 325i E36 de Teo Palomo rodou sempre na sua sombra.

Após o pódio obtido ontem, a dupla portuguesa Ricardo Diniz/José Pedro Pina (Honda Civic) concluiu a sua estreia na Carrera Los 80 com um excelente segundo lugar, capitalizando com os problemas encontrados pela dupla espanhola Victor e Javier Rodriguez (Renault Clio Williams).

A categoria T1400 foi um assunto português no circuito dos arredores de Madrid. Paulo Antunes e Francisco Cardoso (Datsun 1200) repetiram a vitória de ontem, ao passo que João Arantes e Jorge Marques (Citroen AX GTI) terminaram na segunda posição. Após um sábado com problemas no seu carro, José Mota Freitas/Fernando Charais (Citroen AX Sport) realizaram a corrida na integra este domingo, subindo ao último degrau do pódio.

Para Diogo Ferrão, o CEO da Race Ready, “foram duas excelente corridas, como é hábito nas nossas provas, com diversas ocorrências, desde troca de pilotos, períodos de Safety-Car e incidências mecânicas. Isto, para além da excelente grelha de partida, preenchida por carros alimentaram paixões nos anos 1980s e 1990s”.

Depois de ter conseguido o seu maior número de inscritos, a Carrera Los 80s regressa para a prova encerramento de temporada, no fim de semana de 17 e 18 de Novembro, no Autódromo do Estoril.