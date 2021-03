Campeonato de Portugal de Velocidade: Test Day a 19 de abril

O Autódromo Internacional do Algarve é um dos mais modernos e polivalentes circuitos europeus, podendo assumir 64 versões diferentes de traçado, entre as quais a de Fórmula 1 e a de Moto GP. É precisamente em vésperas da mais prestigiante prova do automobilismo mundial que o Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV faz a sua primeira aparição em 2021.

Pilotos e equipas reúnem-se nesta montanha russa para testar as suas máquinas e preparar uma época que muito promete. A Extensive Blue, empresa criada para gerir e promover a principal competição da velocidade em Portugal, proporciona a todos os inscritos no CPV um dia de testes inteiramente gratuito, que também servirá para adaptação aos novos pneus Pirelli que equipam este ano todas as viaturas de competição das categorias GT Cup, GT Light e Touring Cup.