C1 Eurocup em Portugal para as ‘3H+3H do Estoril’ | AutoSport

A temporada da C1 Eurocup arrancou em Zolder, Bélgica, mas a competição organizada Motor Sponsor ruma ao Circuito do Estoril já no próximo fim de semana, dias 27 e 28 de maio, para as 3H+3H do Estoril.

Os 50 pilotos inscritos para a segunda prova da temporada da C1 Eurocup terão que enfrentar o cronómetro num total de 7 horas, divididas entre treinos cronometrados e uma corrida disputada em duas partes de 3H, a realizar sábado e domingo, respetivamente.

No Estoril estarão presentes, entre os concorrentes da classe PRO, duas das equipas que chegaram aos títulos na última época, a Tzi Designs Racing Team, que conquistou o Troféu Endurance, e a WallUp WoodLab, que venceu o Troféu Mini-Endurance. Uma classe que conta com a presença da Qualytent – Gianfranco Motorsport e da Torres Racing Team, que estiveram igualmente em plano de destaque na última época, ao terminarem o Troféu Mini-Endurance no segundo e terceiro lugares, respetivamente. Um evento que terá também na luta pela vitória a Lumio Studios e a Paint & Go, a par dos C1 da T3 Racing, Team NB Klima e Monteiros Competições.

Na classe AM há a estreia absoluta no troféu da Famaconcret Racing Team, ainda marcada pela presença da G’s Competizione, terceira classificada do Troféu Endurance em 2022, com uma formação de pilotos que faz nesta jornada a transição dos simuladores para a estreia em competição. Um evento que terá a presença da Slow Motion, terceira classificada do Troféu Mini-Endurance 2022, na discussão ao cronómetro. Uma luta pela vitória que reúne igualmente em pista as equipas OF Motorsport, Gianfranco Motorsport, B. Primus – Motorsport e Central Mensageiro.

Ricardo Leitão, gestor operacional da Motor Sponsor e responsável pela relação com Pilotos e Equipas, destaca: “As 3H+3H do Estoril são a primeira prova do calendário em Portugal. Uma corrida com um formato específico, com duas partes de 3H, o que obriga a uma gestão particular das equipas durante o fim de semana e que adensa a imprevisibilidade na luta pela vitória. Ao mesmo tempo, temos já várias confirmações para as provas seguintes que garantem o aumento da grelha da C1 Eurocup já na próxima jornada, algo para o qual trabalhamos sempre e que nos deixa naturalmente satisfeitos.”

Horários

Sábado, 1 de abril

11h30 >> Treinos Cronometrados (1H)

15h20 >> Corrida 1* (3H)

Domingo, 2 de abril

12h25 >> Corrida 2* (3H)

*A vitória é atribuída no somatório dos resultados das Corridas 1 e 2.