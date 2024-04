Bernardo Pinheiro na Road to Le Mans, prova mais importante prova da Le Mans Cup

Após a recente vitória conseguida em Barcelona naquela que foi a sua prova de estreia no European Le Mans Series Bernardo Pinheiro foi convidado a alinhar naquela que é a mais importante corrida de apoio ás 24 Horas de Le Mans.

Vencedor em Barcelona na sua estreia no ELMS o piloto de Portimão irá também defender as cores do Team Virage naquela que é conhecida como a ‘Road to Le Mans’, prova onde em 2023 alinhou igualmente Valentino Rossi, o astro do motociclismo nove vezes campeão do mundo.

‘Alinhar no Road to Le Mans é sem dúvida uma grande oportunidade para conhecer ainda melhor o circuito que recebe as 24 Horas de Le Mans. Depois de Barcelona surgiu a oportunidade de o fazer e vou alinhar, numa grelha onde habitualmente estão seis dezenas de carros, junto com a minha equipa, que venceu no ano passado. Será com toda a certeza ser de importância maior para esta primeira experiência num traçado icónico como é La Sarthe.’

A corrida faz parte do programa das 24 Horas de Le Mans e integra o calendário da Le Mans Cup – campeonato criado em 2016 reservado aos GT3 e LMP3 – sendo a terceira de seis provas dessa série. Considerada como a ronda mais importante da Michelin Le Mans Cup os pilotos de cada equipa enfrentam duas corridas com 55 minutos de duração aos quase 14 quilómetros do circuito, sendo que a primeira será realizada no dia 13 de Junho e a segunda no dia 15.