Álvaro Parente estreia-se nas 24H Series | AutoSport

Álvaro Parente vai discutir as 24H Series aos comandos de um Porsche 911 GT3 R da E2P Racing na temporada de 2024, competição que tem no calendário uma ronda no Autódromo Internacional do Algarve.

O piloto português vai estrear-se em 2024 na competição de provas de longa duração, que terá uma passagem por Portugal, com as 24 Horas de Portimão, prevista para os dias 10 a 12 de maio e está determinado em alcançar os objetivos da equipa neste novo desafio.

Álvaro Parente mostra-se satisfeito e entusiasmado com este novo capítulo da sua carreira. “Estou muito contente por correr com a E2P Racing! Fiquei a conhecer a maior parte da estrutura de GT3 da equipa e conversei com o Javi Morcillo, com Pablo Burguera e com o António Sainero. Gostei dos planos, da motivação e vontade com que estão para esta época. Identifico-me com a forma de estar e postura da equipa e estou com vontade de trabalhar com eles para conseguirmos grandes resultados”, sublinhou o português.

Álvaro Parente fará equipa com Pablo Burguera e António Sainero aos comandos do Porsche 911 GT3 R, estando determinado em ajudar a E2P Racing a evoluir e, dessa forma, alcançar os seus objetivos para uma época que se adivinha muito competitiva. “O Pablo Burguera começou nas corridas há poucos anos e é notória a sua evolução em curto tempo. Vou fazer de tudo para contribuir ao máximo na continuação da evolução e dos resultados da equipa. Quero agradecer a confiança depositada em mim e vou fazer de tudo para conseguirmos alcançar os nossos objectivos”, concluiu Parente

A temporada das 24H Series terá o seu início nos dias 22 a 24 de março, com as 12 Horas de Mugello, estendendo-se ao longo de cinco etapa até 15 de setembro, com as 24 Horas de Barcelona.