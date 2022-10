Algarve Classic Festival, CPVC 1300: José Fafiães carimba segundo triunfo do fim de semana | AutoSport

José Fafiães (Datsun 1200) conquistou a vitória na segunda corrida do Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos 1300, repetindo o triunfo obtido no dia anterior. Fafiães liderou com alguma margem sobre os seus perseguidores, beneficiando da discussão entre Luís Alegria (Datsun 1200) e Luís Mendes ( Citroën AX Sport) que durou até à última curva do traçado do Autódromo Internacional do Algarve, com vantagem no final para o piloto do Datsun.

José Fafiães arrancou melhor para a segunda corrida do CPVC 1300, mantendo a liderança do pelotão, enquanto Luís Mendes, com uma boa partida e vindo do 12º lugar da grelha de partida, alcançou a traseira do Datsun 1200 de Luís Alegria, o segundo classificado e ultrapassando-o ainda durante a primeira volta.

Após a volta inaugural, João Braga (Datsun 1200) teve de encostar numa das escapatórias do traçado algarvio, obrigando à entrada do Safety Car. Pedro Barbosa (Datsun 1200), que seguia no encalce de Luís Alegria parou na box. No Desafio ANPAC era Nuno Dias (Fiat Punto 85) quem liderava.

Com 17 minutos para o final da corrida, o SC saiu de pista. Ainda na primeira volta depois do SC ter saído, Luís Alegria ascendeu ao segundo posto por troca com Luís Mendes. Os dois pilotos discutiam a posição intermédia do pódio da classificação geral, enquanto José Fafiães mantinha a liderança e aproveitava essa luta para se distanciar.

O piloto do Citroën AX Sport e dos Datsun 1200 trocavam constantemente de posições, beneficiando Luís Mendes do desempenho do carro francês no miolo do Autódromo Internacional do Algarve e Luís Alegria da potência do seu carro na reta da meta.

Essa discussão durou até ao final da corrida e animou uma corrida em que o líder estava confortavelmente na frente do pelotão. Luís Alegria conseguiu sair da última curva na frente de Luís Mendes, registando o seu melhor tempo por volta nessa altura, e garantiu o segundo posto, enquanto o piloto do Citroën fechou o pódio da classificação geral e foi o primeiro classificado da categoria Legends.

No Desafio ANPAC foi Nuno Dias o primeiro classificado, enquanto o Sérgio Monteiro (Autobianchi A 112) deu luta entre os Fiat Punto 85 do Desafio ANPAC e foi o oitavo classificado da geral, o único concorrente entre a categoria Legends 1000.