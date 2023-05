52º Circuito Internacional de Vila Real foi apresentado oficialmente | AutoSport

A edição número 52 do Circuito Internacional de Vila Real foi apresentada oficialmente ontem, com a presença de responsáveis da Creventic que trazem de volta as corridas de resistência ao traçado transmontano.

Ultrapassado as dificuldades do ano passado, sublinhadas pelo presidente da Câmara de Vila Real, Rui Santos, a cidade prepara-se para receber as máquinas das 24H Series organizando as 6 Horas de Vila Real, juntamente com campeonatos de Portugal de velocidade.

O autarca de Vila Real salientou a dificuldade de encontrar uma prova de relevo para o evento, depois do fim da Taça do Mundo de Carros de Turismo – tendo sido levantadas muitas questões à organização da Discovery Sports Events na edição do CIVR de 2022 – e da dissolução da ITR, promotora do DTM que tinha um compromisso assumido com Vila Real.

Tanto a autarquia como a Associação Promotora do Circuito Internacional de Vila Real e o Clube Automóvel de Vila Real acreditam que o regresso da corrida de resistência – as 6 Horas de Vila Real divididas entre sábado e domingo – dará um bom espetáculo dentro e fora de pista no fim de semana de 14 e 16 de julho, assim como os fortes Campeonato de Portugal de Velocidade, Campeonato de Portugal de Legends e Campeonato de Portugal de Clássicos.

Foi ainda prometido pelo presidente do município que as corridas se vão manter na cidade pelo menos até 2025.