W2RC, Sonora Rally: Sébastien Loeb acidentado | AutoSport

Sébastien Loeb/Fabian Lurquin (BRX Hunter/Prodrive) lideravam o Sonora Rally com três segundos de avanço para Nasser al Attiyah/Matthieu Baumel (Toyota Hilux T1+/Gazoo Racing), mas cairam numa vala teve de ir ao hospital para ver se tem alguma lesão que o impeça de continuar em prova. Apenas ao fim de apenas 12 km, o BRX T1+ caiu numa vala e ficou imobilizado. Sébastien Loeb escapou ileso, mas o seu navegador Fabian Lurquin sofre de uma lesão no ombro direito. Foi visto num vídeo com o braço ao peto. Se as coisas correrem bem, pode retomar a prova amanhã e tentar marcar pontos nas etapas, mas se não terminar o evento, perderá os pontos já conquistados durante os dois primeiros dias da prova no México.