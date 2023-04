W2RC, Sonora Rally: Nasser Al-Attiyah confirma triunfo, João Ferreira 7º nos T3 | AutoSport

Tal com ose esperava desde o abandono de Sébastien Loeb e Fabien Lurquin, devido a acidente, Nasser Al-Attiyah/Mathieu Baumel (Toyota Hilux T1+ Gazoo Racing) confirmaram o triunfo na terceira prova do Mundial de Todo o Terreno, o Sonora Rally, batendo os seus companheiros de marca, Yazeed Al-Rajhi/Timo Gottschalk (Toyota Hilux T1+ Overdrive) por 6m22s, com Sebastian Halpern/Bernardo Graue (Mini JCW T1+ X-Raid) em terceiro a 14m18. Noutro Mini JCW T1+, Denis Krotov/Konstantin Zhiltsov (Mini X-Raid) foram quartos a 25m48s da frente. Foi uma prova diferente do que os concorrentes do TT estão habituados muito mais ao estilo, até pela zona onde se realizou da ‘famosa’ Baja California.

Depois do abandono de Loeb, Nasser Al-Attiyah ficou com o caminho completamente aberto para o triunfo, pois há muito se percebeu que só Attiyah e Loeb vão lutar pelo título e para já Attiyah tem agora 35 pontos de avanço, e até Al-Rajhi está na frente de Loeb, quando faltam duas provas, o Desafio Ruta 40 e o Rali de Marrocos.

Estreia apagada dos irmãos brasileiros Marcos e Christian Baumgart, na primeira prova com os seus novos BRX Prodrive Hunter T1+. Cristian Baumgart e Beco Andreotti ficaram no 11º lugar e Marcos Baumgart/Kléber Cincea foram 14º. Tinham carros para fazer muito melhor, mas tiveram alguns problemas nesta estreia.

A dupla lusa João Ferreira/Filipe Palmeiro terminou em sétimo entre os T3 com o X-raid YXZ1000R Turbo da X-Raid.

Tempos Online – CLIQUE AQUI