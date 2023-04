W2RC, Sonora Rally, Etapa 4: Nasser al Attiyah a caminho do triunfo, João Ferreira subiu para 7º | AutoSport

Após a etapa 4 e depois do abandono de Sébastien Loeb/Fabian Lurquin (BRX Hunter/Prodrive), Nasser al Attiyah/Matthieu Baumel (Toyota Hilux T1+/Gazoo Racing) dilatou a liderança face a Yazeed Al Rajhi/Timo Gottschalk (Toyota Hilux T1+/Overdrive), colocando-a agora em 7m22s com Sebastian Halpen/B. Graue (Mini JCW T1+) a manterem o terceiro lugar, mas agora a 12m54s da frente.

Guerlain Chicherit (GCK Motorsport) chegou a liderar a tirada, mas acabou por ser Nasser Al Attiyah (Toyota Gazoo Racing) a vencer a etapa na frente de Yazeed Al Rajhi (Overdrive Racing), aumentando com isso a sua vantagem na classificação geral para 7m22s sobre o saudita.

A equipa Prodrive depositava as suas esperanças em Guerlain Chicherit, depois de Sébastien Loeb (BRX) se ter retirado, o francês liderou a especial até ao quilómetro 159, altura em que teve de contactar a sua equipa de apoio e pedir que o viessem buscar devido a uma falha eléctrica.

Nesta altura da corrida, Chicherit estava a poucos segundos do segundo lugar da classificação geral virtual. Yazeed Al Rajhi, primeiro na estrada, nunca sentiu a pressão. Nem Nasser Al Attiyah, que partiu em terceiro e conquistou a vitória da etapa com 4m31s de vantagem sobre o saudita, 6m44s sobre Denis Krotov e 7m48s sobre o seu colega de equipa Sebastián Halpern (X-raid Mini JCW).

O Qatari aumentou a sua vantagem na geral e praticamente garantiu a sua primeira vitória em solo mexicano. Os dois Mini de Halpern e Krotov estão 12m54s e 20m57s atrás, respetivamente.

Nos T3, o clã Red Bull colocou os seus cinco veículos no topo da etapa. Mattias Ekström (South Racing Can-Am) parecia estar pronto para evitar isso, depois de passar a maior parte do dia em segundo lugar, logo atrás de Mitch Guthrie Junior (Red Bull Off-Road Junior Team USA), mas Guthrie e Ekström perderam-se no final da etapa, com o sueco a perder quase dez minutos a mais do que o americano, caindo para o sexto lugar na etapa a 11m13s. Guthrie ‘deu’ 3m25s a Seth Quintero, 3m42s a Cristina Gutiérrez, 4m08s em Chaleco López, e 4m14s em Austin Jones, o suficiente para abanar a classificação geral, onde Guthrie lidera agora Ekström por 1m09s e Gutiérrez por 3m22s. Tudo será decidido amanhã na última especial da corrida!

João Ferreira e Filipe Palmeiro (Yamaha X-Raid) foram sétimos na etapa e subiram para o mesmo lugar da geral, o sétimo.

Nos T4, Rokas Baciuška (Red Bull Can-Am Factory) conseguiu a sua quinta vitória consecutiva e tem agora 1h46m10s de vantagem sobre Rebecca Busi (FN Speed);