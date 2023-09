W2RC, Nasser Al Attiyah venceu Desafio Ruta 40, João Ferreira caiu para 8º do T3 | AutoSport

Nasser Al Attiyah (Toyota GR DKR Hilux) da Toyota Gazoo Racing venceu o Desafio Ruta 40 com 22m03s de avanço para Juan Cruz Yacopini (Toyota Hilux Overdrive) da Overdrive Racing com Yazeed Al Rajhi (Toyota Hilux Overdrive) também da Overdrive Racing a fechar o pódio a 30m27s da frente.

Quarto posto para Eugenio Amos (Toyota Hilux Overdrive), da Overdrive Racing, a 55m54sm com o melhor do T3, Mitchell Guthrie (Mce-5 4×4 T3) da Red Bull Off Road Junior Team USA em quarto.

Attiah aumenta desta forma a sua liderança no campeonato mundial sobre Yazeed Al Rajhi (Overdrive Racing), ficando agora com 46 pontos de avanço à entrada da última prova em Marrocos, que se realiza de 12 a 18 de outubro. Com o segundo lugar, Juan Cruz Yacopini passa Sébastien Loeb no Mundial.

Yacopini manteve viva uma tradição argentina: há sempre pelo menos um piloto local no pódio! O qatari Nasser Al Attiyah tornou-se o segundo piloto estrangeiro a vencer, depois do espanhol Nani Roma em 2013. O último vencedor até à data foi o argentino Sebastián Halpern em 2018. Este ano, terminou em décimo oitavo na geral e em sexto em T1.



No T3 e para lá do triunfo de Mitchell Guthrie (Mce-5 4×4 T3), Cristina Gutierrez (Can-Am Maverick X3) da Red Bull Can-Am Factory Team foi segunda a 16m18s com Austin Jones (Can-Am Maverick X3) da Red Bull Off Road Junior Team USA a fechar o pódio terminando a 27m43s da frente.

O piloto da X-Raid Yamaha Supported Team, João Ferreira, venceu a Etapa 4, mas uma avaria mecânica frustrou os seus planos no último dia de prova. Ainda conseguiu reparar a transmissão do seu X-Raid Yamaha, na etapa 5, mas acabou por ter que abandonar, caindo para o oitavo lugar final, apesar da forte penalização por não ter terminado a etapa.

Tempos Online – CLIQUE AQUI