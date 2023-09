W2RC, Desafio Ruta 40: Nasser Al-Attiyah vence e aproxima-se do título | AutoSport

Nasser Saleh Al-Attiyah conquistou o seu segundo triunfo consecutivo no Campeonato do Mundo FIA de Ralis de Todo-o- Terreno (W2RC) nos extenuantes seis dias da Desafío Ruta 40, onde as Toyota Hilux oficiais, da Gazoo Racing e Overdrive Racing ocuparam as quatro primeiras posições da classificação geral.

Apesar de uma série de furos e de uma suspensão partida, Al-Attiyah e o seu copiloto Mathieu Baumel, lideraram desde o início em La Rioja até ao final em Salta, venceram o Prólogo e quatro das cinco secções selectivas cronometradas, registando uma margem de 22m03s sobre a dupla da Overdrive Racing, o argentino Juan-Cruz Yacopini e o seu copiloto espanhol Daniel Oliveras. Baumel conquistou o segundo título consecutivo de co-pilotos do W2RC com uma ronda de antecedência.

Al-Attiyah tem agora uma enorme vantagem de 51 pontos sobre o companheiro de equipa da Toyota, Yazeed Al-Rajhi, no Campeonato de Pilotos, enquanto o resultado significa que a Toyota Gazoo Racing conquistou o Campeonato de Construtores W2RC após as vitórias no Dakar, Rali de Sonora e Desafío Ruta 40 para Al-Attiyah e o sucesso em Abu Dhabi para Al-Rajhi.

A primeira vitória de Al-Attiyah foi a segunda de um piloto estrangeiro no Desafío Ruta 40, depois da vitória do espanhol Joan Roma em 2013: “É bom ganhar a corrida. Estou feliz por ganhar. É ótimo estar de novo na Argentina, as etapas são espectaculares, a organização fez um excelente trabalho. Não nos sentimos diferentes da última vez que corremos aqui com o Dakar”, disse Attiyah.

Yacopini venceu a sua primeira etapa de sempre do W2RC no terceiro dia e subiu ao terceiro lugar do Campeonato de Pilotos depois de um desempenho impressionante na sua prova caseira.

Al-Rajhi e o copiloto Timo Gottschalk completaram os lugares do pódio no segundo dos Toyotas da Overdrive Racing, mantendo o segundo lugar nos Campeonatos de Pilotos e Navegadores. Os furos também prejudicaram o progresso do saudita, mas ele pressionou Al-Attiyah em várias etapas e poderia muito bem ter terminado em segundo se não tivesse perdido um tempo considerável na segunda etapa.

Em parceria com Bernardo Graue, Sebastián Halpern foi para o rali em quarto lugar no Campeonato de Pilotos e com o objetivo de vencer a sua prova caseira pela terceira vez, para além das vitórias em 2016 e 2018.

O único piloto do X-raid Mini Cooper Works Rally Plus no pelotão parou com problemas no alternador numa série de dunas no final da segunda etapa e depois retirou-se com problemas de transmissão no dia seguinte na etapa de Belén. O argentino caiu assim para o fundo da classificação, com penalizações de tempo adicionais, mas recuperou bem com o segundo tempo mais rápido na última etapa, terminando em 17º da geral e ocupando agora o quinto lugar no Campeonato de Pilotos.

Com este resultado, a Toyota Gazoo Racing conquistou o Campeonato de Construtores W2RC 2023 com uma ronda de antecedência. A X-raid Mini JCW Rally Team reforçou a sua posição no segundo lugar.

Guthrie e Walch alcançam o sucesso no T3

Mitch Guthrie e Kellon Walch lideraram desde o prólogo até ao final em Salta, registando uma vitória confortável de 16m 18s na categoria T3 para protótipos ligeiros de cross-country. Ao fazê-lo, o piloto da Red Bull Off-Road Junior Team USA presented by BF Goodrich MCE-5 4×4 catapultou-se para a luta pelo título e lidera agora o campeonato com três pontos de vantagem, tendo a sua causa sido ajudada pelo sucesso no Prólogo e por duas vitórias em etapas.

Guthrie disse: “Foi muito divertido, uma corrida muito exigente, dura. Foi a minha primeira vez aqui na Argentina. O sítio é fantástico. O primeiro lugar na geral da corrida é ótimo”.

Os rivais do título da Red Bull Off-Road Junior Team USA, Austin Jones e Seth Quintero, tiveram sortes mistas durante os seis dias do evento. Jones e o copiloto Gustavo Gugelmin perderam terreno para os seus rivais no início da corrida e começaram a subir no pelotão à medida que o evento avançava para conquistar o terceiro lugar e manter a segunda posição na corrida pelo título.

Quintero pressionou fortemente Guthrie no início da corrida, antes de uma penalização de 10 minutos por correr sem uma roda sobresselente e subsequentes problemas com o intercooler terem feito cair o americano e o copiloto Dennis Zenz para terceiro dos concorrentes inscritos no W2RC. Acabaram por terminar em 11º e oitavo das equipas inscritas no W2RC.

A dupla da Red Bull Can-Am Factory Team, Cristina Gutiérrez e Juan Pablo Moreno Huete, também se movimentou pelo pelotão na direção certa e terminou em Salta como os mais próximos adversários de Guthrie, em segundo lugar da geral. Os companheiros de equipa, Francisco ‘Chaleco’ Lopez e Juan Pablo Latrach, classificaram-se em quarto lugar.

Os portugueses João Ferreira e Manuel Pórem venceram a quarta etapa com o seu Yamaha X-raid YXZ 1000 R Turbo Prototype, mas os problemas na transmissão fizeram com que a equipa descesse na classificação e os problemas técnicos na última etapa fizeram com que terminassem em oitavo e quinto lugar entre as equipas inscritas no W2RC.

A dupla da South Racing Can-Am Team, Mattias Ekström e Emil Bergkvist, venceu a segunda e a quinta etapas, mas tal como os seus companheiros de equipa, David Zille e Sebastian Cesana, perderam tempo a meio da corrida e ambas as equipas acabaram por ser classificadas em sétimo e nono lugar no W2RC.Umeda conquista o máximo de pontos no W2RC T4; vitória para Gallego

Shinsuke Umeda foi o único piloto a competir em T4 inscrito no W2RC com o seu Polaris Xtreme Plus. O japonês e o seu navegador italiano Maurizio Domella superaram um acidente após 243 km da quarta etapa para terminar em quarto lugar na categoria e conquistar o máximo de pontos. O piloto lituano Rokas Baciuška já tem 60 pontos de vantagem sobre o japonês na corrida ao título W2RC T4 de 2023.

Gustavo Gallego e Eugenio Arrieta, da South Racing Can-Am Team, venceram a categoria na Argentina e foram os mais rápidos na SS3, depois de os companheiros de equipa e primeiros líderes Eduardo Pons e Jaume Betrui terem perdido a liderança devido a problemas técnicos e terminado em terceiro. Os companheiros de equipa de Umeda, Enrico Gaspari e Ricardo Torlaschi, ficaram em segundo lugar com o seu Polaris.

A última ronda do Campeonato do Mundo de Rally Raid da FIA tem lugar em Marrocos, de 12 a 18 de outubro.

Classificação