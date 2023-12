W2RC: Dacia vai contar também com Nasser Al-AttIyah | AutoSport

Nasser Al-AttIyah, cinco vezes vencedor do Dakar, vai juntar-se à Dacia, como piloto oficial, na aventura da marca nos rally-raids, participando no programa oficial da marca, durante a fase de testes, em 2024.

Vai competir nas pistas do Dakar e no Campeonato do Mundo FIA de Rally-Raid (W2RC), a partir de 2025, juntamente com Sébastien Loeb e Cristina Gutiérrez Herrero.

A Dacia vai competir no W2RC em 2025, numa temporada que culminará com a participação no Rali Dakar, como construtor na categoria T1+. Durante toda a época, o programa oficial da Dacia vai aproveitar os conhecimentos técnicos da marca e a experiência da equipa britânica de competição e engenharia, Prodrive, contando agora com também Al-AttIyah como piloto oficial.

Nasser Al-Attiyah foi bicampeão do Mundo de Ralis FIA em WRC2 e 19 vezes campeão de ralis FIA no Médio Oriente, entre 2003 e 2015. Já participou em várias competições de ralis, rally-raids e circuitos. O seu palmarés nos rally-raids é inigualável: cinco vezes vencedor da Taça do Mundo FIA de Todo-o-Terreno e, atualmente, bicampeão do Mundo FIA em título de Rally-Raid. No Dakar, o piloto do Qatar é uma referência. Em 2010, terminou a prova em segundo lugar, a 2min12s de Carlos Sainz. Ganhou o seu primeiro Dakar em 2011, na frente de Giniel de Villiers e de Carlos Sainz.

Os títulos seguintes no Dakar surgem em 2015, 2019, 2022 e 2023, na companhia do co-piloto Mathieu Baumel, que também vai estar ao seu lado no programa oficial da Dacia. Mathieu Baumel é um dos mais bem-sucedidos navegadores franceses, com quatro vitórias no Dakar e 12 títulos em campeonatos FIA: dois em rally-raid, um no WRC2 e nove no MERC (Campeonato de Ralis do Médio Oriente).

Nasser Al-Attiyah e Mathieu Baumel formam a terceira dupla do Team Dacia na sua aventura nos rally-raids, ao lado de Sébastien Loeb / Fabian Lurquin e Cristina Gutiérrez Herrero / Pablo Moreno Huete.

A partir de 2025, as três equipas vão testar um protótipo da marca, movido a combustível sintético, nas duras pistas do Rali de Marrocos.