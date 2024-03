W2RC, Abu Dhabi Desert Challenge: Regresso aos triunfos de Nasser al Attiyah | AutoSport

O Abu Dhabi Desert Challenge, a tradicional segunda ronda da temporada, ficou marcado pelo regresso às vitórias de Nasser al Attiyah (Nasser Racing by Prodrive) com Yazeed Al Rajhi (Overdrive Racing) em segundo na corrida de carros. Seth Quintero (Toyota Gazoo Racing) completou o pódio com o catari a recuperar o segundo lugar no campeonato e a compensar de alguma forma a sua fraca prestação no Dakar. Já o saudita subiu ao quinto lugar.

Austin Jones e Rokas Baciuška (Can-Am Factory) estiveram numa liga própria na classe Abu Dhabi Desert Challenge Challenger. O lituano lidera agora o campeonato à frente do norte-americano. Yasir Seaidan (MMP) reforçou a sua liderança na classe SSV. João Ferreira e Filipe Palmeiro ficaram pelo caminho no segundo dia da corrida dos SSV. A terceira ronda do campeonato terá lugar em Portugal, exatamente dentro de um mês. O BP Ultimate Rally Raid terá lugar em Portugal, de 2 a 7 de abril.

O campeão do mundo de 2023 e o seu segundo classificado tiveram um péssimo início da terceira época do W2RC ao não conseguirem terminar o Dakar. Nasser Al Attiyah e Yazeed Al Rajhi (Overdrive Racing) chegaram a Abu Dhabi em oitavo e décimo segundo lugar no campeonato, respetivamente.

Para regressar ao ‘jogo’, o tricampeão do Abu Dhabi Desert Challenge do Qatar e o atual campeão saudita não tiveram outra opção senão repetir os seus feitos habituais que os levaram a vencer as cinco rondas do calendário de 2023 entre os dois.

Nasser Al Attiyah, ao vencer o Abu Dhabi Desert Challenge pela quarta vez na sua carreira, depois das vitórias em 2008, 2016 e 2021, e Yazeed Al Rajhi, ao ficar em segundo lugar, fizeram jus ao seu estatuto de número 1 e 2. Nenhum deles poderia imaginar que os seus rivais, que tinham sido tão fortes no Dakar, iriam falhar em grande na ronda 2, a começar por Guillaume de Mévius e Guerlain Chicherit.

Os companheiros de equipa da Overdrive Racing, respetivamente segundo e terceiro no campeonato após o Dakar, estavam perto da frente antes de o primeiro sofrer uma fratura por compressão vertebral na etapa 2 e o segundo ter sido transportado de avião pelo mesmo motivo na etapa 4.

Lucas Moraes viu a sua Hilux ser consumida pelo fogo no final da etapa 3.

Seth Quintero (Toyota Gazoo Racing) escapou da ‘bala’ e foi o único a enfrentar Nasser Al Attiyah pela vitória. Na liderança da geral no final da infame etapa 3, o americano terminou no pódio da corrida, tal como tinha feito no ano passado ao volante do seu protótipo ligeiro.

Al Attiyah (67 pontos) subiu ao segundo lugar do campeonato, atrás do vencedor do Dakar, Carlos Sainz (76 pontos). Guerlain Chicherit (64 pontos) e Guillaume de Mévius (62 pontos) caíram para o terceiro e quarto lugares, respetivamente, enquanto Yazeed Al Rajhi (50 pontos) subiu para o quinto lugar.

Os novos pilotos da Toyota Gazoo Racing, Lucas Moraes e Seth Quintero, estão agora em sexto e oitavo lugar, respetivamente. Nasser Al Attiyah e o seu novo copiloto, Édouard Boulanger, fizeram um bom trabalho na sua primeira corrida juntos.

É o segundo triunfo do francês na corrida, após o seu sucesso com Peterhansel em 2022. A Prodrive obteve a sua terceira vitória no W2RC, após o triunfo de Sébastien Loeb no Rali da Andaluzia de 2022 e o primeiro lugar de Guerlain Chicherit no Rallye du Maroc do mesmo ano. Marcos Baumgart (X Rally Team Motorsports), no outro Prodrive Hunter, obteve o sexto lugar no ADDC. No campeonato do mundo de construtores, estas duas prestações ajudaram a Prodrive a conquistar o segundo lugar, com 78 pontos contra 108 da Toyota.

Nesta segunda ronda, foi também de salientar as sólidas posições finais do jovem Pau Navarro num Mini JCW T1+ da X-Raid, nono à frente de Saood Variawa que, com a tenra idade de 18 anos, fez a sua estreia no W2RC esta época com a Toyota Gazoo Racing South Africa. Aliyyah Koloc (Buggyra ZM Racing) e o seu Red-Lined ficaram em décimo terceiro.

Os veteranos Denis Krotov (Overdrive Racing) e Martin Prokop (Orlen Jipocar) ficaram atolados juntos na etapa 3, antes de Juan Cruz Yacopini bater na traseira do checo. Fora de jogo, o piloto do “Shrek” não conseguiu repetir os pódios dos últimos dois anos, apesar de alguns momentos de brilho que provam que continua a ser um especialista do Abu Dhabi Desert Challenge.

Austin Jones e Rokas Baciuška conseguiram uma dobradinha da Can-Am Factory na classe Challenger, bem como um quarto e quinto lugares na geral. Dania Akeel (Taurus Factory Wevers) completou o pódio entre os participantes no campeonato. Na classificação do W2RC, o lituano (114 pontos), bicampeão do mundo de SSV, e o americano (100 pontos) saíram de Abu Dhabi ultrapassando Mitch Guthrie (85 pontos).

Yasir Seaidan (MMP) venceu Sebastián Guayasamín (FN Speed) e Rebecca Busi (OnlyFans Racing) na corrida SSV. O saudita tem tido um desempenho virtuoso desde o início da época e lidera agora o campeonato com 146 pontos contra 87 do equatoriano. O italiano subiu para sexto com 45 pontos.

A Can-Am Factory Team também inscreveu um Maverick XRS Turbo RR para a dupla portuguesa Joāo Ferreira e Filipe Palmeiro na categoria SSV. A dupla ATÉ começou bem, mas foi obrigada a parar na segunda etapa para reparar um problema mecânico e não pôde continuar, tal como explicou João Ferreira: “o Abu Dhabi Desert Challenge chegou ao fim para nós, tinha dito que esta era uma corrida complicada e no segundo dia caímos de uma duna e perdemos muito tempo a reparar o carro e já não pudemos continuar”. A próxima prova é em ‘casa’…

FOTO ASO/DPPI/R. ROUX