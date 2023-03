W2RC, Abu Dhabi Desert Challenge: Nasser al Attiyah vai para ‘casa’… | AutoSport

Depois de Sébastien Loeb (BRX Hunter Prodrive) perder uma enormidade de horas devido a problemas mecânicos no seu carro, hoje foi a vez de Nasser al Attiyah (Toyota Hilux T1+) ter a sua ‘dose’, já que capotou e danificou fortemente o seu carro, tendo que abandonar a prova.

A ‘corrida’ chegou a meio, o final em Abu Dhabi está a dois dias de distância e se inicialmente Nasser Al Attiyah recuperou de um capotanço a 10 quilómetros do final da etapa, os danos no roll bar deixam o piloto da Toyota Gazoo Racing sem outra alternativa que não seja abandonar.

Deste modo, é Yazeed Al Rajhi (Overdrive Racing) o novo líder, na frente de Martin Prokop (Benzina Orlen Team) e Denis Krotov (X-raid Mini JCW).

Apesar do capotanço, Nasser Al Attiyah (Toyota Gazoo Racing) voltou a ultrapassar Sébastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme) mas depois de atravessar a linha de chegada com 48 segundos de avanço, quando chegou ao bivouac, os Comissários da FIA que inspecionaram o seu carro e descobriram que não poderia continuar em prova devido a danos graves no roll bar. Como resultado, não soma pontos, pois não chega ao fim da prova, enquanto Sébastien Loeb tem a oportunidade de continuar a acumular esses mesmo pontos em cada etapa. Depois do abandono de Guerlain Chicherit, terceiro no campeonato, o francês detém uma margem confortável graças ao seu desempenho no Dakar.

O saudita Yazeed Al Rajhi herdou a liderança do Abu Dhabi Desert Challenge, tem quase 10 minutos de avanço para Martin Prokop, e duas vezes mais sobre Denis Krotov.

Nos T3, Mattias Ekström parecia estar pronto para vencer, mas teve problemas de motor e foi Mitch Guthrie a vencer na frente de Cristina Gutiérrez e Seth Quintero, que continua a liderar a classificação geral por 27m06s sobre o seu companheiro de equipa da Red Bull Off-Road Jr. USA, Austin Jones.

Entretanto, na corrida dos T4, Rokas Baciuška (Red Bull Can-Am Factory) saiu novamente vitorioso do seu duelo com Pau Navarro (FN Speed), aumentando a vantagem global do lituano sobre o catalão em 9 minutos, para um total de 18 minutos.

Amanhã disputa-se a especial mais longa da prova.

FOTO Instagram Sada_alralyat

Tempos Online – CLIQUE AQUI