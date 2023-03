W2RC, Abu Dhabi Desert Challenge: Nasser al Attiyah distancia-se, Sebastien Loeb muito atrasado | AutoSport

Na etapa 2 do Abu Dhabi Desert Challenge, Nasser Al Attiyah (Toyota) voltou a andar forte, batendo Sébastien Loeb (BRX), Yazeed Al Rajhi (Toyota) e a Martin Prokop (Ford). Depois de no dia anterior ter visto Sébastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme), o seu principal rival na luta pelo campeonato mundial, ficar fora da disputa pelo Abu Dhabi Desert Challenge, quem pensava que o piloto do Qatar iria conduzir de forma conservadora, como fez na segunda semana do Dakar, quando permitiu ao francês vencer seis etapas consecutivas, desta feita Al Attiyah não usou a mesma tática e ‘deu’ 7m47s a Loeb e 12m14s a Al Rajhi no final.

Para piorar as coisas, já no bivouac, o piloto da BRX ‘levou’ com uma penalização de 15 minutos por falhar um ponto de passagem durante a especial e uma penalização de 50 horas por trocar o motor do seu carro durante a noite, na sequência dos problemas mecânicos do dia anterior. Al Attiyah passou a ter um avanço de 18m19s face a Al Rajhi.

Entretanto, Mattias Ekström recuperou de um mau dia anterior, com problemas com o sistema de combustível e venceu a SS2, terminando em quinto na geral, 18m30s atrás de Al Attiyah. O Sueco da South Racing/Can-Am revelou-se mais forte do que os três pilotos da Red Bull Off-Road Junior Team USA, Seth Quintero (+ 2m41s), Austin Jones (+ 4m34s) e Mitch Guthrie (+ 4m34s). Quintero mantém a liderança geral por 9m41s sobre Jones, com Aliyyah Koloc (Buggyra ZM Racing) em terceiro entre os participantes do W2RC.

Enquanto isso, Rokas Baciuška (Red Bull Can-Am Factory) foi primeiro no T4 batendo Pau Navarro (FN Speed) por quase quatro minutos, ficando com mais de nove 9 minutos de avanço sobre o catalão.

Quanto a João Ferreira, depois do quarto lugar no prólogo dos T3, repetiu a posição no primeiro Setor Seletivo, colocando-se na mesma posição da geral. Na SS”, vieram os problemas mecânicos com uma rotura do diferencial traseiro do X-Raid YXZ 1000R, que permitiu que fosse apenas 18º e pior do que isso cedendo 3h52m21s, caindo para a 17ª posição da geral, a mais de quatro horas da frente. O resultado está estragado, agora resta andar o melhor possível no que resta da prova.

