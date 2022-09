TT: BP Ultimate Adventure Team muito ativo até ao fim do ano | AutoSport

O BP Ultimate Adventure Team terá um mês de outubro pleno de atividade com Lourenço Rosa a disputar o Rallye du Maroc, de 1 a 6, Luís Portela Morais o Andalucía Rally, de 18 a 23 de Outubro, duas provas do campeonato do mundo, terminando com a presença de todos os pilotos na Baja Portalegre 500, etapa do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno e Taça do Mundo de Bajas, de 27 a 29.