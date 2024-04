Rally TT Jaén Mar de Olivos: Fernando Barreiros na liderança dos T2 até 10 km do final

Seguiu-se a passagem pelo SS “Fuerte del Rey- Jaén” com 103,7 km cronometrados. No animado duelo que vinha travando com o campeão espanhol a dupla Fernando Barreiros/Rui Miguel passou para a liderança no PK 73,66. Infelizmente uma saída de estrada com a meta quase à vista, impediu a dupla lusa de concluir o setor seletivo estando, todavia, assegurada a continuação em prova depois de a equipa de assistência estar já a trabalhar afincadamente para recuperar os danos que a saída de estrada provocou na Isuzu D-Max e que a impediram de prosseguir a sua marcha.

Fernando Barreiros iniciou hoje a defesa do título de Campeão Ibérico T2 de Todo-o-Terreno, disputando em Espanha o Rally TT Mar de Olivos, a primeira das quatro provas que compõem este ano o Troféu Ibérico 2024. A competição espanhola que tem como centro nevrálgico o Recinto de Feiras de Úbeda arrancou na sexta-feira à noite com a cerimónia de partida que teve lugar em frente ao Centro Cultural Hospitalar de Santiago de Úbeda.

