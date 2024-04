Rally Raid Portugal: onde ver SS7, 7 de abril, domingo

A organização do Automóvel Club de Portugal definiu vários Pontos de Interesse para o público em cada uma das cinco etapas do bp Ultimate Rally-Raid Portugal, tendo sido publicados hoje os que se referem ao último setor seletivo (dia 7 de abril, domingo), localizados em Grândola.

SS7 – Grândola

Localização: Grândola

Características: Percurso artificial com excelente visibilidade, igual ao prólogo, em sentido inverso

Acessos: Desde Grândola

Horas de passagem: 1.ª Moto às 12h00; 1.º Auto às 14h00

A organização informa ainda que o Estradão das Bicas para Foros da Albergaria (Alcácer do Sal) e o Estradão do Batão para S. Margarida do Sado, a partir da Caniceirinha (Grândola) estarão interditados (em ambos os sentidos) no dia 7 de abril e as EN 261-1, de Grândola para Comporta; EM da EN 261-1 para Aldeia do Pico; IC1 desde os Foros da Albergaria até à saída para Vale do Guiso e EM na Água Derramada terão trânsito condicionado (também em ambos os sentidos).