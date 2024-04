Rally-Raid Portugal: o que disseram os protagonistas

Carlos Sainz (MINI): “Não tenho intenções de fazer o Mundial, mas para mim é sempre um prazer vir correr a Portugal. Estive aqui muitos anos no Mundial de Ralis e na Baja, tenho muito boas recordações de ambos. Quero desfrutar da corrida, que como sempre deverá ter muito público. A ‘afición’ de Portugal e de Espanha é sempre fantástica e tenho a certeza que vai apoiar todos os pilotos, não apenas a mim. João Ferreira? Perguntei-lhe a idade e percebi que é mais novo do que o meu filho! Ter companheiros de equipa mais jovens do que o meu filho é uma sensação estranha. Mas é um piloto muito profissional e rápido, tenho certeza que terá um grande futuro pela frente.”

Nasser Al-Attiyah (Prodrive): “Estamos muito contentes por estar aqui. Obrigado à organização e a todas as pessoas que permitiram colocar o Mundial aqui na Europa, é muito importante termos uma corrida do W2RC aqui. Não vai ser uma prova fácil para ninguém e vou tentar estar na luta pela vitória. É uma corrida longa e com estas condições de chuva e lama deve ser muito dura. Certamente que termos muitos espectadores, como á habitual em Portugal, e peço a todos que se mantenham em segurança.”

Lucas Moraes (Toyota): “A última vez que corri em Portugal fui ao pódio da Baja Portalegre 500 em 2021, fomos terceiros na prova da Taça do Mundo, a minha primeira com uma Toyota. Lembro-me que tivemos bastante lama nessa prova, portanto pode ser uma boa referência para o que vamos ter aqui esta semana. É muito bom saber que vamos ter bastantes pessoas a apoiar-nos no terreno. Depois de Abu Dhabi ter sido um pouco traiçoeiro para nós, vamos tentar um bom resultado aqui para recuperarmos pontos no campeonato.”

João Ferreira (MINI): “É a primeira vez que corro com um carro da categoria Ultimate no W2RC e é especial fazê-lo no meu país, nesta bela corrida que a organização do ACP nos proporcionou. Vamos dar o nosso melhor entre todas as lendas que temos aqui, não escondo que gostava de entrar na luta pela vitória, mas também ainda não temos a mesma experiência de outros pilotos. É importante estarmos calmos, chegarmos ao final de todos os dias e vermos onde nos situamos no final.”

Sébastien Loeb (Taurus): “O grande objetivo é ficarmos a conhecer esta prova e prepararmos o futuro (com a Dacia nos Rally-Raids, ndr). Guardo grandes memórias de Portugal, sempre foi especial correr aqui, devido à atmosfera criada pelos espectadores. Não será fácil guiar aqui nestas condições de chuva e lama, vamos colocar um para-brisas no carro. Obviamente que é um carro mais ágil e leve do que um T1+, mas menos potente e com uma velocidade de ponta limitada a 135 km/h.”

Cristina Gutiérrez (Taurus): “É um prazer estar aqui com todas estas lendas e venho para aproveitar esta experiência. Nunca corri em Portugal, tenho grande expectativa, mas sabemos que vamos apanhar muita água e lama com este tipo de carros. Vai ser muito importante ter um fato seco no hotel no final de cada etapa!”

Yasir Seaidan (Can-Am): “É bom ter um desafio diferente, um clima e um terreno diferentes das dunas da Arábia Saudita e de Abu Dhabi. Não estou tão habituado a estas especiais e condições. Corri duas vezes em Portalegre, mas não foi uma experiência positiva em termos de resultado, por isso agora quero fazer melhor nesta nova prova.”