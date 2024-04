Rally-Raid Portugal: Nasser al Attiyah perto do triunfo, João Ferreira, segundo

Falta apenas o curto percurso que constituiu o prólogo do Rally Raid Portugal. Depois de cumpridos os primeiros quilómetros da etapa final, Nasser Al Attiyah/Edouard Boulanger (Prodrive Hunter) só precisa de terminar os derradeiros quilómetros para confirmar o triunfo na terceira prova do Mundial de Rally Raids. O piloto catari chegou ao final da primeira parte da especial com 2m46s de avanço para os portugueses João Ferreira/Filipe Palmeiro (Mini John Cooper Works Rally Plus), que devem assegurar o segundo lugar na prova ‘mundialista’.

Este último dia fica marcado pela troca de equipas no derradeiro lugar do pódio com Lucas Moraes/Armand Monleon (Toyota Gr DKR Hilux) a passarem Carlos Sainz/Alex Haro (Mini John Cooper Works Rally Plus) que desta forma caem para o quarto posto.

Yazeed Al Rajhi/Timo Gottschalk (Toyota Hilux Overdrive) devem confirmar o quinto posto, na frente de Cristian Baumgart/Gustavo Gugelmin (Prodrive Hunter). Quem também deve confirmar um grande resultado depois duma prova em que mostraram grande andamento são Francisco Barreto/Carlos Silva (Toyota Hilux).

Mais informação quando terminarem todos os concorrentes após os quilómetros finais da prova no ‘epílogo’ de Grândola.

Filme do dia

Carlos Sainz tem liderado o campeonato do mundo desde que venceu o Dakar, mas isso pode estar prestes a mudar graças a Nasser Al Attiyah! O vencedor do Abu Dhabi Desert Challenge está agora a 5 pontos do espanhol, depois de ter conquistado uma série de pontos na etapa do BP Ultimate Rally-Raid Portugal. Salvo qualquer alteração de última hora na classificação geral, Al Attiyah vai somar 30 pontos por ter vencido o rali, enquanto Sainz terá de se contentar com os pontos do quarto lugar. “El Matador” cedeu a posição que ocupava no pódio a Lucas Moraes nesta etapa e pode ficar ainda mais longe de al Attiyah.

Nasser Al Attiyah (Nasser Racing by Prodrive) mostrava não ter qualquer intenção de conduzir de forma conservadora para manter a sua liderança na geral! Passou pelo km 21 com o tempo mais rápido, com 10 segundos de avanço para Lucas Moraes (Toyota Gazoo Racing), 20 segundo face a João Ferreira (X-raid Mini JCW Team), 34 para Guillaume de Mévius (Overdrive Racing), 35 para Francisco Barreto, 43 a Carlos Sainz (X-raid Mini JCW Team) e 45 a Cristian Baumgart (X Rally Team Motorsports LTDA).

O primeiro homem na estrada, Yazeed Al Rajhi (Overdrive Racing), estava a perder 50 segundos.

Pouco depois Lucas Moraes (Toyota Gazoo Racing) assumia as rédeas da especial FIA ao km 60… com o mesmo tempo de Ferreira (X-raid Mini JCW Team)! Para cúmulo, Nasser Al Attiyah (Nasser Racing by Prodrive) estava apenas a um segundo do terceiro lugar! O Qatar estava determinado a brilhar em Grândola e a ganhar os pontos da etapa para os 5 primeiros da especial. O seu rival no título, o líder do W2RC, estava em vias de terminar a etapa com um grande e gordo zero. Carlos Sainz seguia em oitavo lugar, 1m47s atrás de Moraes e Ferreira.

Lucas Moraes (Toyota Gazoo Racing) registou o melhor tempo ao km 60, 1m47s mais rápido do que (X-raid Mini JCW Team). O brasileiro subiu para o terceiro lugar na classificação geral da FIA às custas do espanhol. 1m29s separam virtualmente os dois homens na geral, quando faltava apenas o sprint final. Nasser Al Attiyah continuava na liderança com 2m40s de vantagem sobre o colega de equipa de Sainz, João Ferreira.

Lionel Baud, que faz equipa com a sua filha Lucie sob a bandeira da Overdrive Racing, registou o quarto tempo mais rápido na marca dos 60 km. O bem sucedido empresário da Saboia apoia-se na sua vasta experiência em Portugal, tendo percorrido as pistas europeias de rali desde os anos noventa. Foi uma estrela brilhante nos campeonatos franceses e passou para os rally raids com resultados louváveis.

Uma cara conhecida nos eventos W2RC, Baud terminou em 36º lugar no Dakar em janeiro passado.

TEMPOS ONLINE – CLIQUE AQUI