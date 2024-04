Rally Raid Portugal, Nasser Al-Attiyah: “foi uma especial muito, muito difícil, nunca tinha feito nada igual”

O piloto do Qatar repetiu a vitória da véspera, ganhou cinco pontos adicionais no W2RC e beneficiou da queda na classificação do seu rival mais próximo, Yazeed Al-Rajhi (Toyota), que sofreu um aparatoso capotanço e foi relegado para o nono lugar da geral.

Ao fim de três dias de prova e de mais de 600 quilómetros cronometrados, a discussão pelos primeiros lugares do bp Ultimate Rally-Raid Portugal continua animada. Depois de uma etapa-maratona com 742 quilómetros, 282 dos quais disputados ao cronómetro, a dupla Nasser Al-Attiyah/Edouard Boulanger (Prodrive Hunter) aumentou para 4m39s a liderança entre os carros.

