Rally-Raid Portugal: Luís Portela Morais/David Megre melhores portugueses no prólogo

Tal como se esperava, as coisas mudaram muito nos resultados do prólogo com a passagem dos pequenos T3 e T4. Sendo verdade que Nasser Al Attiyah/Edouard Boulanger (Prodrive Hunter) se mantiveram como os mais rápidos no prólogo, numa pista ‘serpenteante’ de menos de 4 km, os protótipos ligeiros capitalizaram os seus ágeis veículos em comparação com os carros Ultimate, e viraram por completo o ‘desenho’ da classificação. Quando o relógio parou em definitivo, sete Challengers entraram no top 10 da FIA.

Nasser Al Attiyah continuou a ser o mais rápido, mas Luís Portela Morais (G Rally Team) passou para segundo, a apenas 4 segundos do piloto do Qatar. Miguel Barbosa (Taurus T3 Max ) foi terceiro, enquanto João Dias (Santag Racing) completou o top 4.

O líder do W2RC Challenger, Rokas Baciuška (Can-Am Factory), conseguiu o sexto melhor tempo da geral, lado a lado com Cristina Gutiérrez (BBR).

Sébastien Loeb, parceiro de Gutiérrez esta semana, registou o 23º melhor tempo.

Tendo-se familiarizado com o Taurus há apenas dois dias, durante os testes preliminares com a equipa francesa, o francês conseguiu o décimo terceiro melhor tempo da sua categoria.

Luís Cidade/Pedro Mendonça (Can Am Maverick X3) foram nonos e os quartos melhores portugueses, na frente de Armindo Araújo/Pedro Ré (Can Am Maverick), João Ferreira/Filipe Palmeiro (Mini John Cooper Works Rally Plus) caíram para o 13º lugar do prólogo, sextos portugueses, na frente de Marco Pereira/Eurico Adão (Can Am Maverick X3), Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hilux) foram 19º, oitavos portugueses.

Gonçalo Guerreiro/José Sá Pires (Polaris RZR Pro R) foram os melhores do T4, no 21º lugar da geral, na frente de Paulo Rodrigues/Miguel Salvador (Can Am Maverick X3) num Challenger. A seguir ficou…Carlos Sainz.

Ricardo Porém/Luís Marques (Can Am MMP T3 Rally Raid) foram 24º na frente de Sébastien Loeb/Fabian Lurquin (Taurus T3 Max), seguindo-se Alexandre Pinto/Bernardo Oliveira (Can Am Maverick X3).

João Monteiro/Nuno Morais (BRP Can-Am Maverick XRS Turbo RR) foram segundos do T4, no 28º lugar.

Alejandro Martins/David Monteiro (Mini John Cooper Works Rally Plus) fecharam o top 30

