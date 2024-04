Rally-Raid Portugal, João Ferreira recuperou tempo a Nasser al Attiyah: prova decide-se amanhã

Seja como for, até ao lavar dos cestos é vindima e a luta que o jovem português tem dado ao campeão em título do Mundial de Rally Raids é notável. Em Portalegre o triunfo ficou em Portugal, vamos ver amanhã para que lado cai.

Depois dos primeiros carros cruzarem a meta da etapa 4, a penúltima da prova, João Ferreira/Filipe Palmeiro (Mini John Cooper Works Rally Plus) terminam a tirada em quarto, mas 1m58s na frente de Nasser Al Attiyah/Edouard Boulanger (Prodrive Hunter). O piloto português está agora a 2m41s do ainda líder da prova. O piloto do Qatar tem agora pela frente apenas mais 70 km de percurso cronometrado pelo que deverá ser o suficiente para o bicampeão mundial garantir o seu segundo triunfo no W2RC esta época, depois de ter saído vitorioso de Abu Dhabi Desert Challenge no mês passado.

