Rally Raid Portugal/Etapa 5: hora das decisões

À partida da derradeira etapa do bp Ultimate Rally-Raid Portugal e quase 1.000 quilómetros ao cronómetro depois, escassos 2m41s separam Nasser Al-Attiyah (Prodrive) de João Ferreira (Mini), os dois primeiros classificados da classificação. Ontem, o português foi o quinto mais rápido da especial de 208 quilómetros desenhada a sul da cidade espanhola de Badajoz, recuperando 1m58s ao piloto do Catar.

O piloto do Qatar tem uma margem de 2m41s para o dia da decisão final, uma especial relativamente curta, com cerca de 100 km. O campeão mundial consecutivo está de olho no triunfo na sua segunda ronda de campeonato consecutiva, após a vitória no Abu Dhabi Desert Challenge no mês passado.

Carlos Sainz é o terceiro na geral, a 3m40s, mas Lucas Moraes (Toyota Gazoo Racing), a apenas 8 segundos de distância, surge ameaçadoramente no seu espelho retrovisor! Todos os pontos contam, já que Al Attiyah e Sainz estão separados por apenas 5 pontos no campeonato.

Entre os participantes do W2RC na classe Challenger, Austin Jones superou o seu colega de equipa Rokas Baciuška por 1m01s e Nicolás Cavigliasso (Taurus Factory by Wevers) por 2m34s. O lituano aumentou a sua vantagem na geral para 10m16s sobre Ricardo Porém e 11′36″ sobre Nicolás Cavigliasso.

Baciuška já venceu o Abu Dhabi Desert Challenge e parece estar pronto para reforçar a sua liderança no campeonato, onde lidera a tabela de classificação desde o mês passado. Depois de duas vitórias consecutivas na categoria SSV, o seu sonho de conseguir um hat-trick na mesma época em que foi promovido a Challenger está a começar a ganhar forma.

Entre os participantes do W2RC em SSV, o líder do campeonato, Yasir Seaidan (MMP), não conseguiu completar a especial pelo segundo dia consecutivo. Como resultado, o saudita está fora da prova, pondo fim a uma série de vitórias W2RC que começou no Dakar. Ricardo Ramilo (Ramilo Suderia) venceu a etapa e está agora no topo da classificação com cerca de 45 minutos de vantagem sobre Rebecca Busi.

A prova está na estrada, daqui a cerca de uma hora, os primeiros resultados.