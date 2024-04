Rally Raid Portugal, etapa 3: Nasser Al Attiyah triunfa e cimenta liderança na geral

A dupla Nasser Al Attiyah/Edouard Boulanger (Prodrive Hunter) voltou a vencer uma etapa, consolidando a liderança da classificação geral do Rally Raid Portugal, terceira prova do Campeonato do Mundo Rally-Raid (W2RC).

O piloto e navegador do BRX Prodrive Hunter aproveitaram as complicações sentidas por Yazeed Al Rajhi/Timo Gottschalk (Toyota Hilux Overdrive) e Lucas Moraes/Armand Monleon (Toyota Gr DKR Hilux), duas duplas que começaram o dia de hoje a lutar pelos melhores tempos, para passar para a frente da classificação da etapa à passagem pelo ponto de cronometragem ao quilómetro 234.

No final dos 388 km cronometrados, a dupla do Can Am Maverick, Rokas Baciuska e Vidal Oriol, bateram Lucas Moraes e Carlos Sainz, terminando com o segundo melhor tempo do dia, a 1:45s de Nasser Al Attiyah. O piloto brasileiro foi terceiro classificado (+1:49s), seguido de Carlos Sainz/Alex Haro (Mini John Cooper Works Rally Plus), a 1:51s.

Enquanto isso, João Ferreira/Filipe Palmeiro (Mini John Cooper Works Rally Plus) estiveram sempre entre os mais rápidos da etapa, terminando o dia com 2:07s de diferença para Al Attiyah e Boulanger, tendo sido a dupla penalizada com vinte segundos adicionados ao seu tempo, retirando desta forma o terceiro posto da classificação no final do dia. O piloto luso foi sancionado por excesso de velocidade depois de ter sido apanhado a conduzir a 171 km/h.

A etapa 3 ligou Grândola a Badajoz, com percursos separados para os concorrentes FIM e FIA. Foi a mais longa etapa do Rally Raid Portugal, com 388 km cronometrados e passagem pelas regiões do Ribatejo, Alto Alentejo e Estremadura espanhola.

Após o triunfo de ontem, Nasser Al Attiyah estava hoje na defesa da sua liderança, ao mesmo tempo que João Ferreira estava a 2:32s do primeiro classificado e a 2:12s de Yazeed Al Rajhi e a escassos 2 segundos de Carlos Sainz. Lucas Moraes fechava o top 5, a 3:10s do líder.

Lucas Moraes, que partiu da sexta posição na especial, registou o melhor tempo no ponto de cronometragem ao 34 km, 10 segundos mais rápido do que Nasser Al Attiyah. Ainda naquele ponto, a dupla Marcos Baumgart/Kleber Cinea (Prodrive Hunter) passou com o mesmo tempo que Yazeed Al Rajhi e João Ferreira.

Ainda antes, Vaidotas Zala/Paulo Fiúza (Mini John Cooper Works Rally Plus) pararam ao quilómetro 18 com problemas de motor.

Aos 73 quilómetros da especial, Lucas Moraes voltou a passar pelo controlo horário com o melhor tempo, 10 segundos à frente de Yazeed Al Rajhi, 44s de João Ferreira e, mais importante, 59s de Nasser Al Attiyah. Desta forma, Al Rajhi estava a ganhar 49 segundos a Al Attiyah, com o saudita, virtualmente, na frente da prova com 29 segundos de vantagem sobre o seu adversário.

Yazeed Al Rajhi voltou a passar ao quilómetro 107 com o tempo mais rápido, com Lucas Moraes a 9s, João Ferreira a 47s, Nasser Al Attiyah a 1:24s e Carlos Sainz a 2:42s. O saudita passava a ter 1:04s sobre o piloto catari na classificação virtual. No entanto, havia ainda muitos quilómetros pela frente.

E depois de ter estado a disputar a liderança da especial com Lucas Moraes e que chegou a assumir a liderança da geral, Yazeed Al Rajhi teve de parar durante quase 20 minutos ao km 157, passando pelo ponto aos 173 km com uma desvantagem de 19:34s para o novo líder da etapa, Lucas Moraes, que passava a ter 32 segundos de vantagem sobre João Ferreira e 43 sobre Nasser Al Attiyah. Com isso, Al Attiyah voltava à liderança virtual da classificação geral, com 2:21s de vantagem sobre o português e 2:27s sobre o brasileiro.

Lucas Moraes voltou a ser o homem mais rápido na passagem aos 205 km, mas Nasser Al Attiyah tinha encurtado a margem, sendo já uma ameaça e estando na luta pela vitória na etapa. João Ferreira mantinha-se como um dos mais rápidos do dia, passando a ter uma diferença de 1:12s para Moraes.

Este viria a perder a liderança virtual da etapa, quando ao quilómetro 234 Nasser Al Attiyah passou com um segundo a separá-lo do barsileiro. João Ferreira tinha agora a 1:24s para o saudita e Carlos Sainz 2:45s. Desta forma, Al Attiyah estava a liderar a etapa e a classificação geral.

Com o passar do dia e os pilotos a percorrerem os últimos quilómetros da etapa, Lucas Moraes perdeu o contacto com Nasser Al Attiyah. No último ponto de cronometragem antes do final do dia, o saudita tinha 1:44s de diferença para João Ferreira e 2:03s para Carlos Sainz, com o piloto brasileiro a baixar para quarto posto da classificação da etapa. Desta forma, Al Attiyah ganhava uma margem mais confortável na classificação virtual, com Ferreira a 4:16s e Sainz a 5:45s.

Mesmo assim, e devido a uma penalização de 20 segundos, João Ferreira viu escapar-se o terceiro lugar na etapa e na classificação geral entre os autos, terminando o dia com uma margem de 2:07s e no quinto posto, tendo à sua frente o Lucas Moraes, que conseguiu ser mais rápido do que Carlos Sainz para terminar no terceiro lugar. Com Rokas Baciuska a tirar um coelho da cartola e a surgir no segundo posto da etapa de hoje.

Ainda no top 10

Guerlain Chicherit/Mathieu Baumel (Toyota Hilux Overdrive) teve de regressar ao bivouac devido a uma avaria mecânica, sendo este o segundo abandono consecutivo do francês no mundial.

Foto: Kin Marcin / Red Bull Content Pool