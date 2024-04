Rally Raid Portugal/Etapa 3: Lucas Moraes na frente ao km 173

Ao Km 173 da etapa de hoje do Rally Raid Portugal a liderança estava nas mãos de Lucas Moraes/Armand Monleon (Toyota Gr DKR Hilux) com um avanço de 32s para João Ferreira/Filipe Palmeiro (Mini John Cooper Works Rally Plus) com Nasser Al Attiyah/Edouard Boulanger (Prodrive Hunter) a 43s. No quarto posto estavam Carlos Sainz/Alex Haro (Mini John Cooper Works Rally Plus), tudo isto, na classificação virtual, ao Km 173, que pode mudar até ao fim do dia.

Yazeed Al Rajhi/Timo Gottschalk (Toyota Hilux Overdrive) passou o quilómetro 107 com o melhor tempo, com Lucas Moraes a 9 segundos, João Ferreira a 47s, Nasser Al Attiyah a 1:24s e Carlos Sainz a 2:42s. O saudita tinha 1:04s sobre o Al Attiyah na classificação virtual, com Moraes e Ferreira empatados a menos 2:59s no terceiro e quarto lugares. No entanto, Al Rajhi perdeu muito tempo para os adversários diretos entre esse ponto de cronometragem e o quilómetro 173. Nesse ponto, foi Lucas Moraes a passar para frente do pelotão, seguido por João Ferreira, a 32 segundos de diferença.

Na geral virtual, nesta altura, Nasser Al Attiyah liderava a prova com 2:21s de avanço para João Ferreira.

Guerlain Chicherit, que tinha feito o melhor tempo na primeira tomada de tempo, regressou ao bivouac devido a uma avaria mecânica. É o segundo abandono do francês.

Os pilotos têm hoje pela frente a terceira etapa, a mais longa desta primeira edição do bp Ultimate Rally Raid Portugal. O quarto setor seletivo desta prova portuguesa do Campeonato do Mundo W2RC terá, para a competição auto, um total de 747,66 km, 388,79 km dos quais cronometrados e 359 de ligação.

Foto: Kin Marcin / Red Bull Content Pool