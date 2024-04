Rally Raid Portugal/Etapa 2, Km98: Saood Variawa na frente, João Ferreira lidera CPTT

Ao Km 98 da etapa de hoje a liderança estava nas mãos de Saood Variawa/François Cazalet (Toyota Gr DKR Hilux) que tinham um avanço de 16s para Nasser Al Attiyah/Edouard Boulanger (Prodrive Hunter) com Yazeed Al Rajhi/Timo Gottschalk (Toyota Hilux Overdrive) a 48s. No quarto posto estavam João Ferreira/Filipe Palmeiro (Mini John Cooper Works Rally Plus) como melhor português.

Sébastien Loeb/Fabian Lurquin (Taurus T3 Max) era 5º, e líder dos Challenger.

Na geral virtual, nesta altura, Saood Variawa liderava a prova com 16 de avanço para

Yazeed Al Rajhi/Timo Gottschalk (Toyota Hilux Overdrive), com Nasser Al Attiyah/Edouard Boulanger (Prodrive Hunter) a 48s. Carlos Sainz/Alex Haro (Mini John Cooper Works Rally Plus), é quarto a 2m35s da frente com João Ferreira/Filipe Palmeiro (Mini John Cooper Works Rally Plus) em quinto como o melhor português no CPTT e na geral.

Sexto posto para Lucas Moraes/Armand Monleon (Toyota Gr DKR Hilux) a 3m16s, na frente de Sébastien Loeb/Fabian Lurquin (Taurus T3 Max) líderes dos Challenger. 33 segundos mais atrás, os segundos portugueses Alexandre Pinto/Bernardo Oliveira (Can Am Maverick X3) menos de dois minutos atrás de João Ferreira no CPTT. João Dias/João Miranda (Can Am Maverick X3) vem logo a seguir a um pouco mais de um minuto mais atrás, com Armindo Araújo/Pedro Ré (Can Am Maverick) 1m10s atrás do seu colega de equipa. tudo isto, na geral virtual, ao Km 98. Ou seja, muito podem mudar até ao fim do dia.

Tempos Online – CLIQUE AQUI