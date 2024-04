Rally-Raid Portugal/Etapa 1: Sainz aumenta avanço para Attiyah no W2RC…

Nasser Al Attiyah começou o dia com uma boa prestação no prólogo, conquistando a primeira posição. No entanto, quando a especial chegou, foi a curta parceria de Guerlain Chicherit e Mathieu Baumel que roubou as atenções, registando os tempos mais rápidos durante todo o percurso.

Ao cruzar a linha de meta, a dupla francesa deixou o seu colega de equipa Yazeed Al Rajhi a 28 segundos, com Lucas Moraes na sua Hilux de fábrica a 48 segundos.

Carlos Sainz e o seu Mini JCW Rally Plus chegaram a casa depois do hat-trick da Toyota.

O líder do W2RC está apenas 1m17s atrás do vencedor do dia. Nasser Al Attiyah ficou em quinto lugar entre os participantes do W2RC. O Qatar está apenas a 1m19s do líder da classificação geral, mas conquistou apenas um ponto na etapa, permitindo a Carlos Sainz ganhar mais um ponto e aumentar a sua vantagem no campeonato de 9 para 10.

A luta entre estas duas estrelas pelo primeiro lugar da classificação do W2RC é renhida. Foi um bom dia de trabalho para Chicherit, que ganhou 5 pontos pela vitória na etapa e desalojou Al Attiyah do segundo lugar da classificação por um único ponto.

Ninguém foi mais rápido do que o líder do campeonato, Rokas Baciuška, entre os participantes do W2RC na classe Challenger. Bateu Mário Franco por 1m11s e Marcelo Gastaldi por 1m54s.

O seu homólogo na competição SSV, Yasir Seaidan, não teve a mesma sorte. O saudita ‘dobrou o joelho’ ao espanhol Ricardo Ramilo, que conquistou a sua primeira vitória de etapas no W2RC e construiu uma vantagem de 2m04s na geral. Sebastián Guayasamín está a 5m17s do primeiro lugar.