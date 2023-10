Rali de Marrocos: triunfo de Al Rajhi, título para al Attiyah, portugueses com boas prestações | AutoSport

A 24ª edição do Rallye du Maroc foi uma verdadeira montanha russa. Nasser Al Attiyah liderava a corrida depois de ter vencido as duas primeiras etapas, quando uma avaria mecânica lhe tirou as esperanças na véspera da chegada da prova.

Sébastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme) estava a fazer-lhe frente mas também ele acabou por abandonar. Stéphane Peterhansel rodou na frente e parecia ser o favorito ao triunfo, até que também ele sofreu uma avaria mecânica, desta vez na última etapa. Por tudo isto foi Yazeed Al Rajhi que ficou no topo do pódio naquela que foi a sua segunda vitória da época, depois do Abu Dhabi Desert Challenge.

A Overdrive reservou para si o pódio dos participantes no W2RC, com Denis Krotov em segundo a 34m17s e Juan Cruz Yacopini em terceiro a 57m08s. O pódio do campeonato FIA manteve-se inalterado: Al Attiyah garantiu seu segundo título consecutivo, Al Rajhi foi o vice-campeão e Yacopini ficou com o bronze. Baumel já tinha selado o acordo no campeonato de navegadores, tal como a Toyota na classificação dos construtores.

No T3 Mitch Guthrie estava 3 pontos à frente de Austin Jones e 9 pontos à frente de Seth Quintero, que fez uma exibição notável de consistência para terminar em segundo lugar na geral, entre o vencedor polaco, Marek Goczał (BBR), e a terceira classificada, Cristina Gutiérrez (Red Bull Can-Am Factory). Este resultado catapultou a americana para 5 pontos de vantagem sobre Guthrie e 11 sobre Jones.

Luís Portela Morais/David Megre (OT3) terminou o Rali de Marrocos em sétimo, foi o melhor português no T3, João Dias/J. Miranda (Can Am) foram 14º, Rui Carneiro e Manuel Porém (MMP Rally Raid T3) 23º, Mário Franco e Rui Franco (Yamaha) 28º e Tiago Reis e Valter Cardoso (Can Am) 30º

No T4, João Ferreira conquistou a sua primeira vitória no T4, no Mundial de Todo-o-terreno na sua ‘primeira vez’ com a South Racing.