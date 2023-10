Rali de Marrocos: altos e baixos lusos | AutoSport

Nasser al Attiyah (Toyota Hilux T1+) lideram o Rali de Marrocos ao cabo de duas tiradas, com 5m31s de avanço para Yazeed al Rajhi (Toyota Hilux T1+) com Carlos Sainz (Audi) em terceiro a 6m06s. Logo a seguir está Sébastien Loeb (BRX) a 6m08s da frente com Stéphane Peterhansel (Audi) um pouco mais longe a 13m14s.

Mas é no T3 e T4 que temos vários portugueses. No T3 lidera o piloto da Red Bull Junior Off Road Team USA, Seth Quintero (Can-Am Maverick X3) com 1m22s de avanço para o colega de equipa, Mitchell Guthrie (Taurus T3M), com o polaco Marek Goczal (Taurus T3 Max) em terceiro a 11m26s.

Os melhores portugueses são Luís Portela Morais/David Megre (OT3) na 6ª posição.

Já a mais de duas horas na 17ª posição, rodam João Dias/J. Miranda (Can Am) no 20º lugar estão Mário Franco e Rui Franco (Yamaha) da Francosport, Rui Carneiro e Manuel Porém (MMP Rally Raid T3) são 26º a 18h23m da frente, e mais atrás na 28º posição rodam Tiago Reis e Valter Cardoso noutro Can Am da Santag Racing a 18h50.

No T4, os líderes são João Ferreira e Filipe Palmeiro no começo da sua aventura com a South Racing, aos comandos do seu novo Can Am.

Tempos Online – CLIQUE AQUI