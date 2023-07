Nasser al Attiyah vence Baja Aragon/Espanha | AutoSport

Depois de terem chegado à liderança na SS2, Nasser Al-Attiyah/Mathieu Baumel (Toyota GR DKR Hilux) venceram a Baja Aragon Espanha, ao baterem Lucas Moraes/Kaique Bentivoglio (Toyota Hilux Overdrive) por 1m43.2s, com Carlos Sainz/Lucas Cruz (Audi Sport RS Q E-Tron) a terminarem no pódio, na frente de Vaidotas Zala/Paulo Fiúza (Mini John Cooper Works Rally Plus), com João Ferreira/Filipe Palmeiro (Mini John Cooper Works Rally Plus) a caírem para o quinto posto no derradeiro Setor Seletivo, depois de perderem mais de oito minutos.

Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hilux T1+) terminaram a prova em sexto, na frente de Nani Roma/Alex Haro Bravo (Ford Ranger T1+) e de Krzysztof Holowczyc/Lukasz Kurzeja (Mini John Cooper Works Rally Plus).

Yazeed Al Rajhi/Timo Gottschalk (Toyota Hilux Overdrive) ainda recuperaram até ao top 10, Francisco Barreto/Carlos Silva (Toyota Hilux Overdrive T1+) foram 11º na frente

Guillaume De Mévius/François Cazalet (G-Rally Team OT3) venceram o T3 cerca de quatro minutos na frente de João Dias/Pedro Ré (Can Am Maverick X3) com

João Monteiro/Nuno Morais (Can Am Maverick) a terminar no pódio.

Armindo Araújo/Luís Ramalho (Can Am Maverick X3) ainda subiram posições neste derradeiro Setor Seletivo. A prova ainda decorre, mais informações quando possível.