Medidor de binário nos Ultimate no Todo-o-Terreno cada vez mais perto

Foram aprovadas uma série de propostas no Regulamento Desportivo dos Ralis Todo-o-Terreno da FIA para finalizar a implementação do medidor de binário FIA como sistema principal de monitorização e controlo do desempenho do grupo motopropulsor nos carros do grupo Ultimate.

Estas disposições definem o quadro legal para a utilização de tais sistemas, juntamente com as responsabilidades dos Concorrentes e os direitos do Delegado Técnico da FIA.

Com base numa análise dos dados do Rallye du Maroc de outubro passado, foi estabelecida uma escala progressiva de penalizações para as infrações relacionadas com a utilização do sistema de binário da FIA no W2RC.

A escala impõe uma penalização desportiva de 10 segundos por infração até cinco infrações, 30 segundos para seis a dez infrações ou uma penalização fixa de 10 minutos por etapa para mais de dez infrações.

O que são os sensores de binário no automobilismo?

Sensores de binário ou torque, montados no eixo de transmissão, são amplamente usados em disciplinas de alto nível, como o WEC/24 Horas de Le Mans, para monitorizar a potência e consumo de energia, garantindo dessa forma o maior e mlehor equilíbrio de desempenho (Balance of Performance, BoP) possível.

Em Le Mans, todas as classes Hypercar e LMGT3 utilizam sensores de torque para relatar dados à FIA, que investiga casos em que potência ou energia excedem os limites permitidos. Como se percebe pelo texto acima, há penalizações para os ‘excessos’…

Esses sensores ajudam a equilibrar carros, medindo a potência com precisão, superando variações causadas por condições atmosféricas e outros fatores. A FIA trabalha com a fornecedora MagCanica e estuda ampliar o mercado com outros fornecedores para reduzir custos e melhorar eficiência.

Contudo, há grandes desafios operacionais. Em troços, terrenos ou circuitos acidentados, picos de torque podem ocorrer, e as equipas ajustam configurações para evitar ultrapassar limites e sofrer penalizações. Apesar de confiáveis, falhas ocasionais acontecem.

A FIA pretende introduzir sensores noutras categorias, como nos Ralis, para controlar custos e promover novas tecnologias, mais sustentáveis, como o hidrogénio e elétricos. No entanto, para já, as categorias de base estão fora destas inovações devido ao alto custo inicial.

Como se percebe, os sensores de torque não visam aumentar a velocidade dos carros, mas sim garantir equilíbrio competitivo entre eles e permitir que as decisões de BoP são mais precisas e com isso as corridas ou provas são mais equilibradas.