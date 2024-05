Maria Luís Gameiro acredita poder “alcançar um bom resultado” na Baja TT Dehesa Extremadura

O Team Motivo JCB estará presente na Baja TT Dehesa Extremadura com Maria Luís Gameiro e José Marques com vontade de voltar a brilhar em Espanha.

O Team Motivo JCB disputará a Baja TT Dehesa Extremadura, prova organizada pelo Motor Club Villafranca com passagem pelos arredores de Badajoz, entre os dias 4 e 5 de maio, com a dupla Maria Luís Gameiro e José Marques a tripular o Mini JCW Plus.

A segunda prova pontuável para o Campeonato de Espanha de Ralis TT ( CERTT) conta também para a Taça Europeia de Bajas e a dupla portuguesa prossegue a sua participação em provas internacionais no sentido de ganhar experiência ao volante do Mini JCW Plus.

Após o Top 10 conquistado na VI Rally TT Jaen Mar de Olivos e a recuperação efetuada no Rally Raid Portugal, única prova europeia a contar para o Campeonato do Mundo de Rally-Raid (W2RC), Maria Luís Gameiro e José Marques querem voltar a repetir exibição que assinaram na última prova. O ritmo da piloto do Team Motivo JCB está cada vez mais elevado e o à vontade com o competitivo Mini JCW Plus permitem estabelecer objetivos mais ambiciosos para esta Baja TT Dehesa Extremadura.

Maria Luís Gameiro mostra-se entusiasmada com esta participação, “especialmente depois da recuperação que realizamos na prova portuguesa do Mundial de Todo-o-Terreno e o sétimo lugar conquistado na última prova que disputamos, também em Espanha. Temos superado os desafios que nos têm sido colocados e a verdade é que cada adversidade tem sido uma oportunidade para aprender e evoluir. Sinto-me cada vez mais à vontade com o Mini e o ritmo tem vindo a evoluir bastante. Por isso mesmo, acredito que nesta Baja TT Dehesa Extremadura podemos alcançar um bom resultado. Não desperdiçarei a oportunidade, se surgir, de assinar um bom lugar, mas, acima de tudo, vamos trabalhar para terminar. Fazer quilómetros e ganhar experiência são o meu foco”.

A prova espanhola realiza-se em redor da cidade fronteiriça de Badajoz com o “shakedown” no dia 2 de maio (5ª feira) e o Prólogo no dia 3 de maio (sexta-feira). Este disputa-se em redor do Rio Guadiana e vai terminar com um reagrupamento na cidade portuguesa de Elvas. Depois, os pilotos farão mais 100 km divididos entre Portugal e Espanha regressando a Badajoz.

O segundo dia de prova será no sábado (4 de maio) com uma etapa com dois setores seletivos que se espraiam entre Alconchel, Oliva de la Frontera, Almendral e La Albuera ao longo de 300 quilómetros contra o cronómetro. O pódio e a distribuição de prémios serão em Badajoz. Contas feitas, a Baja TT Dehesa Extremadura terá 420 km de percurso cronometrado e 328,20 km de ligações, perfazendo um total de 748,20 km.