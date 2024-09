Lucas Moraes vence Rali dos Sertões

Após 3.700 km e nove dias de prova, Adrien Metge (Moto); Lucas Moraes / Kaíque Bentivoglio (Carro); Marcelo Medeiros (Quadriciclo) e Deni Nascimento / Gunnar Dums (UTV) fazem a festa no alto do pódio

O Rali dos Sertões terminou sábado (31) em Brasília, isto depois de um desafio de cerca de 3.700 km iniciado na própria Capital Federal, que cruzou Goiás, Minas Gerais, Bahia e Tocantins.

Uma edição exigente e mais do que digna da tradição de 32 anos do maior rally das Américas.

A oitava etapa, que ligou Formosa (GO) a Brasília, foi o último teste para pilotos e navegadores.

Nos carros, um dos melhores pilotos da atualidade no cenário internacional voltou a deixar sua marca.

Ao lado do parceiro de longa data Kaíque Bentivoglio, Lucas Moraes venceu pela terceira vez (foram os melhores também em 2019 e 2022), a bordo da Toyota GR Hilux DKR T1+ da Toyota Gazoo Racing com que compete no Mundial de Rally Raid (W2RC).

A dupla chegou a perder a liderança no acumulado, mas com um ritmo forte; pilotagem e navegação afinados, a recuperou na primeira perna da Maratona para não mais perdê-la. Superaram os campeões de 2023 Marcelo Gastaldi / Cadu Sachs (Century CR7 / Baja Tek).

Para completar a comemoração da família Moraes, Marcos Moraes, o MEM, pai de Lucas, e Fábio Pedroso (Toyota GR Hilux DKR T1+ / MEM) fecharam o Sertões BRB na terceira posição.

Foram vários os concorrentes portugueses presentes, nos carros 12º lugar para Gualter Barros/João Pedro Ré (330) Can-Am Maverick X3 que somaram 26h58m11.850s. No 15º lugar Guiga Spinelli e Paulo Fiuza, (310) Mitsubishi Triton Ultimate Racing que terminaram com 28h30m03.100s

Nos UTV, 16º lugar para Daniel Mahseredjian (PRT) Gonçalo Guedes (PRT (162) Can-Am Maverick X3,

51º posto para Arnaldo Monteiro (PRT) Nuno Morais (PRT) (192) Can-Am Maverick X3

60º lugar para João Carlos Quintino (PRT) Marco Aurélio dos Santos (PRT (191) Can-Am Maverick X3

83º Nelson Beiró (PRT) Ricardo Porém (PRT) (186) Can-Am Maverick X3 e 77º Nuno Corvo (PRT) Fernando Imperatrice (PRT) (185) Can-Am Maverick X3.

Modalidade mais numerosa nesta edição dos Sertões BRB (89 duplas), os UTVs voltaram a proporcionar uma disputa equilibrada e emocionante, definida apenas na penúltima etapa. Depois de vencerem em 2022, Deni do Nascimento e Gunnar Dums (Can-Am Maverick R / Bompack Racing) repetiram o feito – para o piloto de Brusque foi a terceira conquista – foi campeão também em 2019. Segunda posição para uma dupla que é sinônimo da prova: Zé Hélio (penta nas motos) e Bissinho Zavatti (vencedor nas motos em 2022), a bordo do Can-Am Maverick R. Apesar dos contratempos na sétima etapa, Bruno Varela / Ari Fiúza (Can-Am Maverick R / Monster Energy Varella Rally) fecharam o rally na terceira posição.

Quinto lugar para um piloto que deu mais uma mostra da sua versatilidade. Mais jovem campeão da Stock Car e destaque na série IMSA norte-americana, Felipe Fraga leva para casa ainda a vitória na categoria UTV2, ao lado de Edu Bampi (Can-Am Maverick X3 / Dango Racing).

Por falar em adaptação rápida, Sacha Fenestraz realizou o sonho de andar ao lado da mãe em sua primeira experiência off-road. O piloto do Mundial de Fórmula E completou o Sertões BRB na 46ª posição, mesmo com problemas que o fizeram perder tempo na quinta etapa.

O Sertões BRB é válido pelo Brasileiro de Rally Raid; pelo Latino-Americano FIM e pelo Sertões Series.

Lucas Moraes (piloto) O gosto pela velocidade estava no DNA, assim como a ligação com o Sertões BRB. Lucas é filho de Marcos Ermírio de Moraes que, até 2018, organizou o maior rally do mundo. O início no esporte motor, no entanto, aconteceu no Motocross, com resultados de destaque nas competições nacionais e no AMA norte-americano. A estreia no Sertões BRB veio em 2018, com uma vitória de categoria. Em 2019, o primeiro título, seguido pelo de 2022, quando a prova foi o maior rally do mundo em especiais cronometradas. Lucas foi terceiro na sua primeira participação no Dakar (2023), resultado que o transformou, este ano, em piloto oficial da Toyota no Mundial de Rally Raid (W2RC). Venceu uma etapa do Dakar e é terceiro na competição: “Foi um ano muito especial para nós, conseguimos seguir uma estratégia muito bem feita desde o começo, a equipe fez um trabalho incrível. Vencemos cinco etapas da sete, fiz a final do Super Prime com meu pai; o Kaíque fez a melhor navegação dele. Foram etapas muito boas, a planilha foi uma das melhores que já tivemos, a organização está de parabéns, o Sertões foi sensacional. Agora é comemorar bastante”, disse Lucas Moraes.

Classificações