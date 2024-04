João Ferreira brilha no Rally Raid Portugal: “Foi excelente! lutámos pela vitória até ao final”

Foi uma semana de muitas aventuras, sorrisos e resultados positivos para João Ferreira e Filipe Palmeiro na terceira ronda do W2RC, o Rally Raid Portugal. Depois de nos dois primeiros eventos da temporada o piloto de Leiria se ter apresentado ao volante de um SSV, Ferreira apresentou-se à partida da prova organizada pelo Automóvel Club de Portugal num MINI JCW T1+ da categoria Ultimate, alcançando um brilhante segundo lugar, atrás do Campeão do Mundo, o qatari Nasser Al Attiyah.

“Foi excelente! A prova estava muito bem organizada e acabámos por ter uma performance muito interessante, sem excessos, que nos permitiu estar na luta pela vitória até ao final. Lutámos, mas infelizmente não conseguimos vencer. Fomos segundos classificados numa ronda do Campeonato do Mundo de Rally-Raid, o que é extraordinário. Estamos muito satisfeitos com esta semana e com o regresso ao Mini JCW T1+, principalmente por termos agora o apoio da Repsol, conseguindo comprovar, em prova, o potencial dos combustíveis 100% renováveis. A temporada vai ser muito longa e vamos fazer de tudo para somar vitórias e triunfos”, explicou o piloto de 24 anos, navegado por Filipe Palmeiro.

Recorde-se que esta prova pontuou também para o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, e João Ferreira somou o máximo de pontos, numa temporada que se avizinha longa.