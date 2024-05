João Dias lidera Baja extremadura, João Ramos ‘out’…

João Ferreira/Filipe Palmeiro (Mini John Cooper Works Rally Plus) são sextos e já cederam 2m31s para os líderes, e quem se atrasou muito foram João Ramos/Jorge Carvalho (Toyota Hilux), que são 31º a 11n39s da frente, devido a uma saída de estrada: “Estavamos com um excelente ritmo, sempre a liderarmos a prova e ganharmos vantagem sobre os nossos adversários, mas numa zona sem nada de especial, a Dama Negra escorregou ligeiramente e saímos de estrada. Para repor a Hilux na estrada, o Nuno Madeira parou e teve que nos ajudar a colocar a mesma de novo na especial, ao qual agradecemos todo o apoio”, disse João Ramos, que revelou que já não vão arrancar amanhã: “Perdemos muitos minutos com todos estes impasse e isso tira-nos assim qualquer hipótese de obter o resultado que tanto ambicionávamos! Deste modo e face à posição que teríamos que arrancar amanhã, não faz sentido continuar a prova e já estamos de olhos postos na próxima prova do CPTT, onde somos líderes do campeonato, a Baja de Lagos daqui a duas semanas”, disse.

