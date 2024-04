João Dias e Armindo Araújo na Baja Extremadura com os OT3 da Santag /G Rally Team

Os pilotos da Santag Racing João Dias e Armindo Araújo vão estar na Baja TT Dehesa Extremadura, a conduzir os OT3, carros desenvolvidos pela G Rally Team e que a Santag Racing comercializa em exclusivo na Península Ibérica. A estreia com os OT3 vai acontecer na primeira prova da Taça Europeia FIA de Cross Country Bajas, que se realiza entre os dias 2 e 4 de maio.

Recorde-se que a SantagRacing é a representante exclusiva para a Península Ibérica dos OT3 da GRally Team, equipa de Guillaume de Mevius especializada em ralis cross-country, que tem vindo a fazer o desenvolvimento deste carro – um veículo na categoria Challenger (antigo T3) – desde 2022. O OT3, adaptado para Cross-Country, Rally-Raid & Bajas, possui caixa sequencial de 5 velocidades e chassi tubular, «e elevada performance, de fácil condução e muito divertido».

“Estou muito feliz com esta colaboração, para desenvolvermos juntos o mercado ibérico. A Santag Racing já comprovou a qualidade do seu serviço e a estrutura tem demonstrado um desempenho incrível, razões muito importantes para a G Rally Team” refere Guillaume de Mevius, mostrando estar “entusiasmado com o trabalho que temos pela frente, tendo como principal objetivo satisfazer as necessidades e desejos dos futuros clientes OT3”.

A parceria estabelecida entre as partes entrega à Santag Racing a distribuição e vendas de automóveis e peças da marca belga no mercado ibérico, assim como a promoção do OT3 nestes mercados.

“São carros muito competitivos, que tem a chancela da GRally Team, que continua a investir na qualidade e evolução e desenvolvimento deste OT3, um carro que nos dá bons indicadores e nos vai permitir ter mais uma oferta para os nossos clientes, cimenta o nosso posicionamento e crescimento neste desporto, tanto em Espanha como em Portugal,” refere a propósito David Vieira da Santag Racing. “Esta representação da GRally Team e do OT3 é mais um passo, porque alarga o leque de oferta de que dispomos em Portugal e Espanha” acrescenta David Vieira.

A estreia dos carros na Baja TT Dehesa Extremadura é reflexo deste investimento da marca em Portugal e em Espanha, “onde queremos continuar a somar conquistas”.