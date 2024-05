Francisco Barreto 2º na Baja Extremadura: “temos andamento para andar com os mais rápidos”

O próximo desafio da dupla Francisco Barreto – Carlos Silva é a Baja Itália, segunda ronda da Taça da Europa de Bajas, onde vão tentar continuar com o excelente desempenho que já demonstraram no Rally Raid Portugal e agora na Baja TT Dehesa Extremadura. A prova italiana realiza-se entre os dia 4 e 7 de Julho, na região de Pordenone, junto a Veneza

Infelizmente, um pequeno toque num muro tirou-nos da luta pela vitória, mas conseguimos garantir um segundo lugar com sabor a vitória. Queria agradecer ao Carlos Silva o excelente trabalho de navegação e a toda a Barata Racing Team o empenho para nos entregar uma Toyota Hilux T1+ supercompetitiva! Vamos para Itália com a moral em alta e alinhados com os nossos objetivos, que passam pelo título de Campeões da Europa em 2024”, afirmou!

O piloto do Algarve, acompanhado pelo experiente navegador, conseguiram subir ao segundo lugar do pódio da primeira ronda da Taça da Europa de Bajas, a Baja TT Dehesa de Extremadura.

