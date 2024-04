Fernando Barreiros procura “resultado de destaque” na Baja Dehesa Extremadura

Fernando Barreiros disputará a Baja Extremadura com título europeu de Bajas em mira, procurando um bom resultado para chegar ao fim da época e cumprir esse objetivo.

Fernando Barreiros, atual campeão ibérico e vice-campeão europeu da FIA European Cup for Cross-Country Bajas na Categoria T2, vai disputar nos próximos dias 2 a 4 de maio a Baja Dehesa Extremadura. O piloto pretende alcançar nesta corrida espanhola um resultado que lhe permita dar início nesta temporada desportiva de 2024 à luta pelo título no Campeonato Europeu de Bajas onde competirá com uma máquina do Grupo Stock.

Em 2023, Fernando Barreiros viu inviabilizado o sonho de alcançar este título completando a temporada em segundo lugar, mas este ano avança de novo muito motivado para cumprir a meta estabelecida aos comandos de uma Isuzu D-Max.

Fernando Barreiros, navegado por Rui António, antevê uma competição muito bem disputada e acredita que tem condições favoráveis para lutar por um lugar de topo já que nas duas últimas edições da prova espanhola o piloto português saiu vitorioso na categoria T2.

“Vamos participar mais uma vez na Baja da Extremadura. É uma prova que gosto muito de fazer e que nos tem corrido bem. Os traçados são rápidos e a organização da corrida é de excelência. O principal objetivo para esta competição é fazer o melhor resultado possível para chegar ao fim da época e cumprir o objetivo de alcançar o título de campeão europeu competindo no Grupo Stock. Acredito que estão reunidas todas as condições para podermos alcançar um resultado de destaque”, salientou Fernando Barreiros.

A VIII edição da Baja TT Dehesa Extremadura realiza-se de 2 a 4 de maio tendo início em Badajoz . Esta prova contará para os campeonatos da Taça do Mundo FIM Bajas, Taça da Europa FIA Bajas, Campeonato Espanhol de Ralis Off-Road e Troféu Grande Lago Alqueva.

Desportivamente, a competição terá início com a disputa de um prólogo perto de Badajoz e logo a seguir os participantes partem para Elvas onde vão realizar a primeira especial que conta com um total de 100 km cronometrados. No sábado, 4 de maio, cumprem-se dois setores seletivos que somam um total de 300 km disputados ao cronómetro.